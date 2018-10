Nintendo Switch Online - Spezialversion von The Legend of Zelda kommt, Spiel wird einfacher

Die NES-Datenbank von Nintendo Switch Online erhält Zuwachs. Darunter befindet sich auch ein Update zum Klassiker von The Legend of Zelda. Es wird fortan in einer speziellen Version vorliegen.

Nintendo hat kürzlich den hauseigenen Onlinedienst Nintendo Switch Online an den Start gebracht und als besonderes Feature gibt es eine NES-Datenbank, auf die nur zahlende Kunden Zugriff haben. Mit satten 21 Games zum Start war die erste Resonanz eher nüchternder Natur. Doch Nintendo hat versprochen, die Datenbank im Laufe der Zeit stetig um neue Spiele zu erweitern. Den Anfang machten diese drei Games:

Supereasy: Link mit Vollausstattung

Doch neben Solomon's Key, Super Dodgeball und Open Tournament Gold gibt es nun noch eine weitere bemerkenswerte Neuerung. Mit dem aktuellen Patch wird The Legend of Zelda zu einem SP-Spiel. Dabei steht das Label für Special und verbessert den Klassiker entsprechend. Mit Living the life of luxury! kehrt nun ein Update ein, das den Titel einfacher macht.

Ihr habt richtig gehört, The Legend of Zelda wird damit einer breiten Masse zugänglicher gemacht. Zu Beginn einer Runde starten die Spieler mit 255 Rubinen, neun Schlüsseln und acht Bomben. Außerdem gibt es noch diverse Items mit auf den Weg wie das Weiße Schwert, den Magischen Schild, den Blauen Ring oder das Kraftarmband. Demnach könnt ihr schon zum Start die ganze Welt frei erkunden und alles tun, was ein Link in The Legend of Zelda eben so macht.

Aber keine Sorge! Falls euch die einfache Variante so gar nicht zusagt, könnt ihr selbstredend auch die herkömmliche Variante, also das Originalspiel ganz regulär starten. Wir werden diese SP-Kennzeichnungen jedenfalls im Auge behalten.