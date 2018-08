Nintendo Switch Online - Speicherstände laden automatisch in die Cloud

Wenn ihr über ein Abonnement von Nintendo Switch Online nachdenkt, dann könnte die aktuelle Nachricht womöglich ein Grund mehr sein, den Nintendo-Dienst in Anspruch zu nehmen. Fortan werdet ihr euch hier keine Gedanken mehr über Speicherstände machen müssen, denn sie werden automatisch in eine Cloud geladen.

Nachdem wir erst kürzlich geklärt haben, ob Free-2-Play-Spiele wie Fortnite eine aktive Mitgliedschaft via Nintendo Switch Online benötigen in Zukunft, gibt es nun eine weitere Frage, die final geklärt werden konnte.

Falls ihr euch gefragt habt, wie es sich mit den Speicherständen im PS Plus-Äquivalent aus dem Hause Nintendo verhält, hat sich ein Blizzard-Mitarbeiter jetzt zu Wort gemeldet. Bisher war nämlich noch nicht recht klar, was mit den Spielständen bei Nintendo Switch Online am Ende passiert. Doch der Associate Producer von "Diablo 3: Eternal Collection", Matt Cederquist, von Blizzard Entertainment hat nun den entsprechenden Hinweis geliefert:

"Die Nintendo Switch lädt die Speicherdaten automatisch hoch. Eine Sache, die jedoch nicht hochgeladen wird, umfasst die Ranglisten. Doch alles andere wie Errungenschaften oder Fortschritt in der Kampagne wird hochgeladen werden."

Autoupload der Speicherstände

Demnach hat er im Interview nun offiziell bestätigt, dass die Spielstände von der Switch in regelmäßigen Abständen in die Nintendo-Cloud geladen werden. Das heißt, dass die Spieler auch auf anderen Konsolen mit ihren entsprechenden Speicherständen fortführen können, wenn sie sich dort mit ihrem Account einloggen. Wichtig sei es hierbei, dass alles ganz automatisch passiert und die User nichts manuell in Angriff nehmen müssen.

