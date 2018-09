Nintendo Switch Online - Mario Bros. erstmalig im Online-Multiplayer spielbar, Community reagiert kritisch

Nintendo kündigt eine Online-Multiplayer-Option fürs allererste Mario Bros. der NES an. Das Spiel ist Teil des Programms von Nintendo Switch Online. Die Community ist nicht sonderlich begeistert von der Ankündigung und kritisiert abermals den kommenden Onlinedienst.

Mit Nintendo Switch Online schickt Nintendo einen ähnlichen Onlinedienst ins Rennen wie beispielsweise Sony mit PlayStation Plus. Nach und nach wurden relevante Features enthüllt. Und auch wenn das Onlinespielen fortan diesen Dienst erfordert, gibt es ein paar kleinere Ausnahmen:

Mario und Luigi in Mario Bros.

Hier und da erreichen weitere Schmankerln die potenziellen Kunden. So hat Nintendo of America jüngst verkündet, dass die Spieler erstmals mit Mario und Luigi über das Netzwerk im Multiplayer spielen dürfen, was das allererste Mario Bros. betrifft!

Bei Mario Bros. handelt es sich um eines von 20 NES-Games, die mit dem Online-Dienst verfügbar gemacht werden. Das Augenmerk liegt hier auf dem Online-Feature der klassischen Games, das es auf dem Nintendo Entertainment System noch nicht gab. Somit werden hier also auch Online-Multiplayer-Partien ermöglicht.

Negatives Feedback

Allzu positiv nimmt die Community von Nintendo diese Ankündigung jedoch nicht auf. Die User beschweren sich hier vermehrt über die insgesamt angebotenen Inhalte. Beispielsweise kritisiert der Twitter-User Galoot_King die Strategie mit den Retrospielen und wünscht sich stattdessen Gamecube- Wii- oder N64-Games für die Virtual Console. Der Redditor natedoggcata ist ebenfalls frustiert über das Fehlen der Virtual Console:

"Richtig... wir erhalten keine traditionelle Virtual Console, das Ding, das jeder haben möchte und wir erhalten.... das stattdessen."

Auch wir haben uns bereits mit den Inhalten auseinander gesetzt und sind nicht sonderlich begeistert:

So sieht übrigens die Preispalette aus: