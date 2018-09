Nintendo Switch Online - Hacker finden Möglichkeit, weitere NES-Games der Bibliothek hinzuzufügen

Gestern startete Nintendo seinen kostenpflichtigen Online-Service, der auch eine Bibliothek voller NES-Games bereithält. Hacker konnten dieses Feature bereits knacken und spielen neue NES-Games auf.

Bereits gestern startete auf der Nintendo Switch der kostenpflichtige Online-Service. Er wird für das Spielen der meisten Multiplayer-Games benötigt. Außerdem beinhaltet der Service eine Cloud-Backup-System und die Möglichkeit, eine Bibliothek mit 20 NES-Games herunterzuladen.

Mit dabei sind Klassiker wie Super Mario Bros. 3 and River City Ransom. An sich bieten die Games kaum veränderten Content, allerdings wurde eine Multiplayer-Kompnente hinzugefügt, die neuen Schwung in die Spiele bringen soll und perfekt zu dem neuen Online-Service von Nintendo passt.

Alle wichtige Informationen zum Bezahldienst der Nintendo Switch findet ihr zusammengefasst in unserer News dazu:

Nur wenige Stunden nach Veröffentlichung der Bibliothek gelang es Hackern, das System zu knacken. Nun ist es möglich, weitere NES-Spiele zu nutzen. Mit den entsprechenden Tools und etwas technischem Verständnis können so scheinbar neue ROMs hinzugefügt werden.