Nintendo Switch Online - Exklusive Dark Souls-Demo nur für Abonnenten

Wer am Wochenende noch nichts vor hat, kann sich mit der Demo zu Dark Souls auf der Nintendo Switch die Abendstunden versüßen. Kurz vor Release startet eine dreitägige Demo, um etwaige Fehler ausfindig zu machen.

Im kürzlich gestarteten Nintendo eShop auf der Switch lässt sich eine Demo zu Dark Souls herunterladen. Einen knappen Monat vor Release möchten die Entwickler so noch einmal letzte Fehler finden und möglichst ausbessern. Dabei habt ihr die Möglichkeit, euch in dem Bezirk der Untoten umzusehen. Entweder ihr zieht allein los oder kämpft euch im Mehrspieler-Modus über die Map. Die Fortschritte und Achivements können allerdings nicht in das finale Spiel übernommen werden.

An drei aufeinander folgenden Tagen sind die Testserver online:

Freitag, der 21. September 2018 - 19:00 - 23:00 Uhr

Samstag, der 22. September 2018 - 19:00 - 23:00 Uhr

Sonntag, der 23. September 2018 - 19:00 - 22:00 Uhr

Der Release für Dark Souls auf der Nintendo Switch musste bereits zwei Mal verschoben werden. Fans des Franchises waren enttäuscht, als zunächst der Termin im Mai und dann sogar das Erscheinen im Sommer verlegt wurde. Das aktuelle Datum scheint allerdings final zu sein und so dürfen sich die Spieler auf einen Herbst mit Dark Souls freuen.

Dark Souls Switch-Remastered kommt im Oktober

Dark Souls Remastered soll am 19. Oktober 2018 auf der Nintendo Switch erscheinen. Zuvor gibt es drei Tage lang eine Demo.