Nintendo Switch Online - Endlich gestartet: Alle Infos zu Preis, Features, Tipps & Tricks!

Heute Nacht ist Nintendo Switch Online offiziell gestartet. Die neuen Funktionen können ab sofort von jedermann kostenlos getestet und anschließend abonniert werden. Wir haben alle Details zum Preis des Service, den einzelnen Features und weiteren nützlichen Tipps & Tricks.

Nintendo zieht nach und führt mit Nintendo Switch Online einen kostenpflichtigen Premium-Service für alle Netzwerk-Funktionen der Konsole ein. Eine Mitgliedschaft ist notwendig, um mehrere wesentliche Features überhaupt nutzen zu können.

Ab sofort ist das Programm mit dem neuen System-Update 6.0.0 gestartet und kann deshalb bereits genutzt werden. Doch lohnt sich ein Abonnement überhaupt und was bekommt man im Gegenzug? Wir haben alle Infos zu Nintendo Switch Online!

Wie bekomme ich Zugriff auf Nintendo Switch Online?

Zunächst müsst ihr eure Konsole auf Version 6.0.0 aktualisieren. Das ist ganz einfach über die offiziellen Systemeinstellungen möglich. Anschließend müsst ihr eine Internetverbindung herstellen und eure Konsole mit einem Nintendo-Account verbinden. Ist dies noch nicht getan, solltet ihr dies schleunigst erledigen.

Habt ihr alle Voraussetzungen erfüllt, solltet ihr euch in den Nintendo eShop begeben. Dort werdet ihr in der linken Spalte einen neuen Reiter mit dem Namen Nintendo Switch Online finden, auf den ihr dann drücken könnt. Hier seid ihr nun in der Lage, mehr zum Programm zu erfahren.

Wie viel kostet Nintendo Switch Online?

Es gibt vier unterschiedliche Preisstufen für das Nintendo Switch Online-Programm. Drei davon beziehen sich auf eine Einzelmitgliedschaft, eine auf eine Familienmitgliedschaft für bis zu acht Personen.

Einzelmitgliedschaft:

1 Monat: 3,99 Euro

3 Monate: 7,99 Euro

12 Monate: 19,99 Euro

Ihr seht, hier lohnt es sich, einen möglichst langen Zeitraum auszuwählen. Je länger ihr abonniert, desto günstiger wird die Mitgliedschaft pro Monat.

Familienmitgliedschaft:

12 Monate: 34,99 Euro

Wo kann ich Nintendo Switch Online kaufen?

Eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online könnt ihr ganz normal im Nintendo eShop abschließen und diese dort auch bezahlen. Alternativ ist es möglich, einen Mitgliedschafts-Code bei Händlern wie Amazon zu erwerben. Der kann im eShop dann im Menüreiter Code einlösen aktiviert werden.

Jetzt kaufen:

Kann ich Nintendo Switch Online kostenlos testen?

Ja! Du kannst die Mitgliedschaft sieben Tage lang komplett gratis ausprobieren und schauen, ob sich ein Abonnement für dich lohnen würde.

Begib dich dazu einfach in den Nintendo eShop und wähle dann den Menüreiter Nintendo Switch Online aus. Hier solltest du nun ein Feld auffinden, das dir eine kostenlose Probemitgliedschaft anbietet. Folge einfach den weiteren Anweisungen und schon bist du mit dabei.

Achtung: Die Probemitgliedschaft verlängert sich automatisch in eine einmonatige Einzelmitgliedschaft! Willst du das nicht, dann klicke im eShop oben rechts auf dein Profilbild und gehe dann zu Ticketeinstellungen. Hier solltest du nun die Möglichkeit haben, sie vorab zu kündigen. Deine Probemitgliedschaft bleibt dann bis zum angezeigten Gültigkeitsdatum bestehen.

Was bietet Nintendo Switch Online?

Nintendo Switch Online besteht im Wesentlichen aus fünf Features:

Online-Multiplayer : Spiele in Titeln wie Mario Kart 8 Deluxe, FIFA 19 oder Splatoon 2 online im Team oder tritt gegen andere Spieler an.

: Spiele in Titeln wie Mario Kart 8 Deluxe, FIFA 19 oder Splatoon 2 online im Team oder tritt gegen andere Spieler an. Nintendo Entertainment System : Zugriff auf einen stetig wachsenden Katalog alter Retro-Spiele für das NES, auch das Nintendo-Netflix genannt. Es handelt sich hierbei um ein separates Programm, das aus dem Nintendo eShop heruntergeladen werden muss.

: Zugriff auf einen stetig wachsenden Katalog alter Retro-Spiele für das NES, auch das Nintendo-Netflix genannt. Es handelt sich hierbei um ein separates Programm, das aus dem Nintendo eShop heruntergeladen werden muss. Speicherdaten-Cloud-Backup : Spielstände werden automatisch in der Cloud gesichert. Funktioniert nicht bei allen Spielen, so ist Splatoon 2 zum Beispiel ausgenommen.

: Spielstände werden automatisch in der Cloud gesichert. Funktioniert nicht bei allen Spielen, so ist Splatoon 2 zum Beispiel ausgenommen. Smartphone-App : Zugriff auf die Nintendo Switch Online-App, mit der unter anderem Voicechat durchgeführt werden kann. Bietet zusätzlich einige Zusatzinformationen zu euren Multiplayer-Spielen.

: Zugriff auf die Nintendo Switch Online-App, mit der unter anderem Voicechat durchgeführt werden kann. Bietet zusätzlich einige Zusatzinformationen zu euren Multiplayer-Spielen. Exklusive Angebote: Diese gibt es nur für Mitglieder. Derzeit gehören dazu ein DLC mit speziellen Ausrüstungsgegenständen für Splatoon 2 sowie besondere NES-Controller.

Heißt das, ich kann ohne eine Mitgliedschaft keine Multiplayer-Spiele mehr zocken?

Jein. Es ist weiterhin möglich, Titel wie Mario Kart 8 lokal ohne Internetverbindung zu zocken. Auch Games wie Super Mario Party könnt ihr problemlos mit euren Freunden zuhause zocken. Für die Online-Funktionen hingegen ist eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online notwendig.

Dies ist im Übrigen bei einzelnen Spielen nicht der Fall. Diese Titel, vorrangig Free2Play, benötigen keine Mitgliedschaft:

Arena of Valor

Fortnite

Paladins

The Jackbox Party Pack

The Jackbox Party Pack 2

The Jackbox Party Pack 3

The Jackbox Party Pack 4

The Jackbox Party Pack 5

Warframe

Welche Spiele gibt es beim Nintendo Entertainment System?

Derzeit bietet das Progamm Zugriff auf insgesamt 20 verschiedene Spiele, die für das Nintendo Entertainment System erschienen sind. Dazu gehören:

Soccer

Super Mario Bros.

The Legend of Zelda

Ghosts' n Goblins

Excite Bike

Tennis

Balloon Fight

Super Mario Bros. 3

Tecmo Bowl

Yoshi

Donkey Kong

Ice Climber

Double Dragon

Gradius

Ice Hockey

Mario Bros.

Dr. Mario

River City Ransom

Pro Wrestling

Baseball

Dieser Katalog an Spielen wir stetig ausgebaut. Hier sind die Pläne für die kommenden Monate:

Oktober : Solomon's Key, NES Open Tournament Golf, Super Dodge Ball

: Solomon's Key, NES Open Tournament Golf, Super Dodge Ball November : Metroid, Mighty Bomb Jack, Twinbee

: Metroid, Mighty Bomb Jack, Twinbee Dezember: Wario's Woods, Ninja Gaiden, Adventures of Lolo

Welche Funktionen kann ich ohne Nintendo Switch Online nutzen?

Auch wenn ihr über keine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online verfügt, seid ihr in der Lage, auf verschiedene Funktionen zuzugreifen.

Dazu gehören unter anderem: