Nintendo Labo - Fan baut AR-Spiel zu Luigi's Mansion

Bei Luigi's Mansion in AR (Augmented Reality) handelt es sich um ein lustiges Fanprojekt, das kürzlich beim Nintendo Labo Creators Contest eingereicht wurde. Das Konzept verwandelt die Nintendo Switch in Luigis Geisterjäger-Accessoire.

Nintendo Labo hat schon für den einen oder anderen kreativen Erguss bei den Nintendo-Fans gesorgt. Jüngst gab es eine bemerkenswerte Idee in der Toy-Con Garage zu sehen - Lugi's Mansion AR!

Luigi's Mansion AR

Das Augmented-Reality-Spiel zu Luigi's Mansion funktioniert in etwa so: Ein Spieler betritt einen dunklen Raum. Ein Boo taucht auf und geistert über die Wände. An diesem Punkt müssen die Spieler aktiv werden. Ähnlich wie mit dem "Poltergust 3000" oder auch "Schreckweg 08/16" müssen die Boos dann eingefangen werden. Vorausgesetzt, ihr seid noch nicht vor Schreck verstorben, versteht sich!

Das Konzept stößt im Internet derzeit auf positives Feedback. Die Idee ist sogar so kreativ, dass sie bereits beim Nintendo Labo Creators Contest eingereicht wurde. Falls ihr einen Ersteindruck von Luigi's Mansion AR erhalten möchtet, dann haben wir unterhalb der News ein entsprechendes Video eingebunden. Wir halten es auf jeden Fall für eine coole Spielerei für zwischendurch!