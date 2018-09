Nintendo Direct - Direct-Präsentation wegen eines Erdbebens verschoben

Um Mitternacht sollte in der Nacht auf Freitag eine neue Nintendo Direct ausgestrahlt werden, wegen eines Erdbebens der Stärke 6,6 in Japan ist der Termin jedoch gecancelt worden. Der Livestream wird in naher Zukunft nachgeholt.

Update vom 6. September 2018

Am Morgen wurde die Insel Hokkaido im Norden Japans von einem Erdbeben der Stärke 6,6 erschüttert. Nach örtlichen Berichten sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen, mehr als 200 Menschen wurden verletzt oder werden noch vermisst. Aus diesem Grund hat sich Nintendo entschieden, die für heute Nacht geplante Direct-Präsentation auf einen noch unbestimmten Termin zu verschieben. Das teilte Nintendo of Europe in einem Tweet mit.

"Aufgrund des verheerenden Erdbebens in Hokkaido, Japan haben wir uns entschlossen, die für diese Woche geplante Nintendo Direct zu verschieben. Wir werden in naher Zukunft ein neues Datum und eine neue Uhrzeit mitteilen. Vielen Dank für euer Verständnis."

Originalmeldung vom 5. September 2018

Eine neue Ausgabe von Nintendo Direct ist kurzfristig für den 7. September angekündigt worden, der Livestream wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ab Mitternacht deutscher Ortszeit zu sehen sein. Der Beschreibung ist zu entnehmen, dass die Präsentation ca. 35 Minuten dauern wird und darin Neuigkeiten zu kommenden Titeln für Nintendo Switch und Nintendo 3DS verkündet werden. Dazu zählen unter anderem Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Party und eine Umsetzung von Luigi's Mansion für den 3DS. Aber auch für den gegen Ende diesen Monats Online-Service für Nintendo Switch rechnen viele noch mit weiteren Informationen, da einige Fakten noch unklar sind.

Nintendo Switch Online Mario Bros. erstmalig im Online-Multiplayer spielbar, Community reagiert kritisch

Die Präsentation könnt ihr auf der offiziellen Homepage von Nintendo verfolgen, auf Twitch oder auf YouTube. Wir werden natürlich die wichtigsten Infos aus dem Livestream für euch zusammenfassen.