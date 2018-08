Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs - Kostenloser Story-DLC ist jetzt da

Ni no Kuni 2: Schicksal eines Königreichs wird eine ganze Reihe an Zusatzinhalten erhalten. Den Anfang macht vorerst das Abenteuerpack, das für alle Käufer des Hauptspiels kostenlos sein wird!

Alle Fans von Ni no Kuni 2: Schicksal eines Königreichs dürfen sich nun über neue Inhalte zum JRPG freuen. Das Spiel erhält einen kostenlosen DLC, der bereits am heutigen Tage veröffentlicht wird!

Im Detail gibt es Neues für den Dungeon "Faraway Forest" und sogar neue Story-Einlagen. Laut Bandai handelt es sich hierbei um eine brandneue Geschichte, in der Evan gegen den Dämonen von Anguish ankämpfen muss. Die Questreihe bringt zwei neue Bosse ins Spiel: Blackhart und Zeta

Das sogenannte Abenteurerpack bringt zudem neue Items ins Spiel, genauso wie Outfits für Evan. Ihr müsst die beiden Quests dafür beendet und den neuen Dungeon gemeistert haben.

Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs Ein Märchen zum ewigen Glück

3 DLCs geplant

Doch damit ist es noch nicht getan. Die Entwickler planen nämlich ganze drei DLCs. Der zweite DLC soll einen Puzzle-Dungeon integrieren - erscheint schon in diesem Winter - und der dritte DLC wird die Hauptstory weiter ausbauen. Letzterer DLC erscheint aber erst im nächsten Jahr.

So oder so ist die Geschichte rund um Ni No Kuni 2 aber vorerst noch nicht beendet, ganz zur Freude vieler Spieler! Der DLC-Season-Pass beinhaltet übrigens alle kommenden DLCs und kostet rund 20 Euro.

