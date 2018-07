New Nintendo 2DS XL - Besondere Creeper Edition und mehr angekündigt

Nintendo hat neue Sondereditionen zum New Nintendo 2DS XL angekündigt. Darunter ist eine Special-Edition zu Minecraft, Mario Kart und sogar eine zu Animal Crossing.

Wenn ihr auf der Suche nach einem New Nintendo 2DS XL seid, dann könnten die nachfolgenden Editions womöglich euer Nintendo-Herz höherschlagen lassen. Nintendo hat verschiedene Editionen angekündigt, die sich jeweils mit einem Franchise auseinandersetzen.

Allem voran dürfte die "Creeper Edition" vom New Nintendo 2DS XL auf Anklang bei allen Minecraft-Fans stoßen. Die Creeper Edition kommt mit einer vorinstallierten Version von Minecraft daher. Die Hülle des Handhelds soll dabei nicht nur lackiert worden sein, die Blocks sollen viel mehr vollwertig fühlbar sein (siehe Bild).

New Nintendo 2DS XL The Link Edition zum kommenden Black Friday geplant

3 neue Sondereditionen!

Außerdem gibt es eine entsprechende Edition von Animal Crossing, die mit der amiibo-kompatiblen Version von Animal Crossing: New Leaf auftrumpft. Und am Ende gibt es noch eine dritte Variante im Mario Kart-Look. Genauer gesagt in einer Edition von Mario Kart 7. Das Mario Kart 7-Bundle wird mit einer entsprechend vorinstallierten Version ausgeliefert.

Diese neuen Editionen erscheinen vorerst in diesem Sommer (2. August 2018) in Japan. Bisher ist noch kein weltweiter Release angekündigt worden. Aber wenn sie nach Europa kommen sollten, dann erfahrt ihr es umgehend bei uns!

Das sind die aktuelle Geräte:

