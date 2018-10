Netflix - Zahlreiche neue Serien und Filme für November enthüllt!

Zwei Wochen vor der eigentlichen Ankündigung ist bereits bekannt, welche neuen Serien und Filme uns im November 2018 bei Netflix erwarten. Hierbei handelt es sich um eine limitierte Vorabauswahl, die nur einen Teil des gesamten Programms darstellt. Wir werden euch dennoch schon heute verraten, was es im kommenden Monat neu bei Netflix gibt.

Langsam aber sicher färben sich die Bäume und somit wird auch der Katalog bei Netflix immer bunter. Glücklicherweise ist schon jetzt bekannt, welche neuen Serien und Filme uns im November 2018 beim Streaming-Anbieter erwarten.

Das Unternehmen hat vorab eine Auswahl an sogenannten Netflix Originals enthüllt, also Produktionen, für die Netflix in Deutschland die exklusiven Ausstrahlungsrechte besitzt. Es handelt sich somit nicht um die vollständige Liste, denn diese wird erst zum Ende des Monats enthüllt.

Neue Serien und Filme bei Netflix im November 2018

Im kommenden November 2018 werden folgende Inhalte neu bei Netflix landen:

Serien

09. November 2018: Westside (Erste Staffel, Musical Reality-TV)

16. November 2018: She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen (Erste Staffel, Zeichentrick)

16. November 2018: Narcos: Mexico (Erste Staffel, Krimi-Drama)

16. November 2018: The Kominsky Method (Erste Staffel, Comedy)

Filme

02. November 2018: The Other Side of the Wind (Mockumentary)

09. November 2018: Outlaw King (Historisches Action-Drama)

16. November 2018: The Ballad of Buster Scruggs (Comedy-Drama)

22. November 2018: The Christmas Chronicles (Comedy)

Dokumentationen

02. November 2018: Sie werden mich lieben, wenn ich tot bin

09. November 2018: Medal of Honor - Ehre, wem Ehre gebührt

