Netflix - Neues Ultra-Abo kommt, unterschwellige Preiserhöhung?

Netflix wird scheinbar unterschwellig teurer. Der Video-Streaming-Dienst wird fortan über das neuartige Ultra-Abo verfügen. Und warum das eigentlich gar nicht so neu ist, erklären wir euch in der folgenden News.

Nach dem Premium-Abonnement folgt nun das Ultra-Abonnement. Netflix möchte den Kunden ein neues Angebot unterbreiten und hat sich diesbezüglich schon einen Plan zurechtgelegt. Aber was bietet das neue Ultra-Abo den zahlenden Kunden?

Auffällig ist allem voran die Tatsache, dass sich das Abo preistechnisch sogar noch vor dem Premium-Abo platziert, was es zum teuersten Angebot gestaltet. Doch ganz so einfach lässt sich die Frage nicht beantworten, was das Ultra-Abo nun werden soll. Denn Netflix ist wohl momentan noch in einer Testphase, in der den Kunden unterschiedliche Angebote suggeriert werden.

Bislang gab es die nachfolgenden Abonnements:

Basis für 7,99 Euro (1 Stream)

Standard für 10,99 Euro (HD, 2 Streams)

Premium für 13,99 Euro (HDR, 4K, 4 Streams)

Was ist im Ultra-Abonnement?

Unterschiedliche Angaben, was den Preis und den Inhalt des Abonnements betrifft, machen es derzeit noch nicht klar ersichtlich, was wir am Ende erwarten dürfen. Eine Seite erhält das Angebot über 16,99 Euro und die andere Seite wird mit 19,99 Euro zur Kasse gebeten. Im Vergleich unterscheiden sich die beiden Angebote in einigen Details. So sind in der teureren Variante (19,99 Euro) vier gleichzeitige Streams erlaubt, und auch im Premium-Abo wäre dies möglich. In der Alternative wäre das jedoch nicht möglich, hier könnten nur noch zwei Streams im Premium-Abo gleichzeitig laufen. Ultra hätte dann nur einen HDR-Bonus.

Das klingt erst einmal sehr verwirrend, aber Netflix testet wahrscheinlich, wie die einzelnen Variationen aufgenommen werden. Also sprich: Was die Kunden bereit sind zu zahlen. Das Angebot mit dem größtmöglichen Zuspruch wird dann am Ende ins Netflix-Repertoire aufgenommen. Wenn das Premium-Abo (mit nur zwei Streams) auf 16,99 Euro angehoben wird, würde das einen enormen Preisanstieg bedeuten. So oder so wird das Premium-Abo also beschnitten, weshalb viele zum Ultra-Abo greifen müssten.

