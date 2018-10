Netflix - Neues Sci-Fi-Universum namens Recursion kommt

Science-Fiction wird wieder ganz groß auf Netflix. Jüngst wurde eine neue Serien- und Filmadaption bestätigt. Zum Roman Recursion soll ein ganzes Universum auf Netflix entstehen.

In naher Zukunft wird uns auf Netflix wieder die weit entfernte Zukunft serviert. Der VoD-Streaming-Dienst wird ein neues Science-Fiction-Universum präsentieren, das den Netflix-Katalog um etwaige Serien und Filme erweitern soll.

Die Rede ist von Recursion, dem kommenden Sci-Fi-Roman von Blake Crouch, der eine hauseigene Serien- und Filmadaption von Netflix spendiert bekommt. Netflix ließ bereits vor einiger Zeit durchsickern, dass sie vermehrten Wert auf Sci-Fi-Content legen möchten. Dies wird unter anderem mit Recursion nun in die Tat umgesetzt.

Hochwertige Sci-Fi-Produktion

Wie The Hollywood Reporter nun berichtet, steht ein Teil der Produktionsmannschaft auch schon fest. Dabei handelt es sich um niemand Geringeren als Matt Reeves, der sich als Regisseur von Planet der Affen: Revolution und Survival, The Batman oder Cloverfield einen Namen gemacht hat. Und außerdem wird Shonda Rhimes, Schöpferin von Grey's Anatomy, ihre Expertise im kommenden Recursion-Film einbringen. Wie genau die Rollenverteilung am Ende aussieht, ist bisher noch nicht final bestätigt. Es heißt lediglich, dass sie sich "um die Entwicklung kümmern" würden.

Doch eines ist klar, aus Recursion soll ein ganzes Universum entstehen, das auf Netflix wohl über einen längeren Zeitraum zu sehen sein wird. Falls ihr an dem Roman interessiert seid, müsst ihr euch noch ein wenig gedulden. Er erscheint in den USA nämlich erst am 11. Juni 2019. Inhaltlich tritt hier ein genialer Wissenschaftler aufs Erzählfeld, der mit einer Erfindung in die Gedankenwelt der Menschen eintritt. Doch diese werden nicht nur angezapft, sondern auch noch neu erfunden. So kann ein gesamtes Leben nachhaltig verändert werden, was schlussendlich eine Gefahr für die Menschheit darstellen könnte.

