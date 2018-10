Netflix - Keine dritte Staffel: Iron Fist wird eingestellt

Netflix hat bekanntgegeben, dass die Marvel-Serie zu Iron Fist eingestellt wird. Es wird somit keine dritte Staffel geben. Alle weiteren Ableger bleiben vorerst bestehen.

Die von Kritikern mit gemischten Gefühlen aufgenommene Serie Marvel's Iron Fist wird eingestellt. Das gab der ausstrahlende Streaming-Dienst Netflix im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt.

"Marvels Iron Fist wird nicht mit einer dritten Staffel auf Netflix zurückkehren. Alle bei Marvel Television und Netflix sind stolz auf die Serie und dankbar für all die harte Arbeit unserer unglaublichen Darsteller, Crew und Showrunner. Wir sind dankbar für die Fans, die beide Staffeln gesehen haben und die damit verbundene Partnerschaft. Auch wenn die Serie auf Netflix beendet ist, wird die unsterbliche Iron Fist weiterleben."

Das Ende einer Partnerschaft

Es handelt sich um die erste von Marvel und Netflix koproduzierte Serie, die eingestellt wird. The Punisher, Daredevil, Jessica Jones und Luke Cage werden somit vorerst weiterhin auf den Bildschirmen verbleiben.

Die dritte Staffel von Daredevil erscheint bereits in der kommenden Woche, während die zweite Punisher-Staffel 2019 erscheint. Eine dritte Staffel zu Jessica Jones befindet sich derzeit in Entwicklung.

Anfangs gehasst, später gemocht

Kritiker und Fans zeigten sich zum Start der ersten Staffel von Marvel's Iron Fist wenig begeistert und stellten diese als bislang schwächste aus dem Marvel Cinematic Universe heraus. Die zweite Staffel stoß auf deutlich bessere Resonanz und schürte Hoffnungen auf eine noch bessere dritte Staffel.

Unklar ist, was aus The Defenders wird, in der die Helden aller fünf Serien gemeinsam vereint werden. Eine zweite Staffel sei aktuell nicht geplant, erklärten Marvel und Netflix.

