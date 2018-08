„6 Underground“ soll offensichtlich ein Action-Thriller werden, der seinesgleichen sucht. Auf der offiziellen Homepage von Regisseur Michael Bay gibt es derweil ein erstes Promo-Bild zur kommenden Netflix-Inszenierung zu bestaunen.

Netflix ruht sich anscheinend nicht auf den bisherigen Lorbeeren aus und produziert weiterhin aggressiv Serien und Filme für die hauseigene Streaming-Seite. Mit dem kommenden Action-Thriller „6 Underground“ tritt man in Sachen Budget nun erstmals in Sphären, die einem klassischen Hollywood-Blockbuster in Nichts nachstehen. Unterm Strich wird es sich nämlich bei 6 Underground um die bisher teuerste Netflix-Produktion handeln.

Hochkarätige Besetzung mit Deadpool-Flair

Das Geld will dementsprechend auch gut investiert sein. Neben Transformers-Regisseur Michael Bay konnten mehrere hochkarätige Schauspieler angeworben werden. Unter anderem dabei sind Ryan „Deadpool“ Reynolds sowie Manuel Garcia-Rulfo (The Magnificent Seven) und Adria Arjona (Pacific Rim: Uprising). Das Script stammt von Rhett Reese und Paul Wernick, die ebenfalls am ersten Teil von Deadpool beteiligt waren. Über den Inhalt der Serie ist bisher noch nichts bekannt – hinsichtlich der Mischung der Darsteller und dem bisherigen Werdegang der Drehbuchautoren und Regisseur Michael Bay lässt sich jedoch von einem actiongeladenen Streifen ausgehen. Wenigstens mit einem ersten Promo-Bild versorgt uns Regisseur Bay, der dieses auf seiner offiziellen Homepage veröffentlicht hat.