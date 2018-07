Netflix - Erhält neues Design und Sidebar, trennt Filme und Serien

Netflix veröffentlicht ab sofort nach und nach ein neues Update für die hauseigene App auf allen Plattformen. Die neue App soll die User-Experience steigern, sodass einfacher Serien und Filme gefunden und geschaut werden können.

Netflix erhält in Bälde ein neues Design, die Nutzererfahrung auf dem TV soll sich durch ein Update verbessern. Die neue, verbesserte App wurde in einem offiziellen Blogpost von Stephen Garcia vorgestellt, der seines Zeichens als Director of Product Innovation fungiert. So sollen sie viele Nachforschungen angestellt haben, wie das Auffinden der richtigen Titel einfacher vonstattengehen könnte.

Serien und Filme getrennt in der Sidebar

An der linken Seite wird es so etwas wie eine Sidebar geben. Diese Seitenleiste dient zur Suche, hat einen Home-Button und ganz wichtig: Sie unterteilt in die Kategorien Serien und Filme. Fortan werdet ihr hier also ganz einfach die besten Filme oder alternativ die besten Serien vorfinden können.

Der Reiter "Meine Liste" wird ebenfalls in der Sidebar verbaut sein. Die personalisierte Liste, auf die ihr ganz einfach eure gewünschten Filme und Serien legen könnt, war zuvor eher schwierig anzupeilen, da sie irgendwo zwischen den ganzen User-Kategorien eingeblendet wurde. Deshalb mussten wir oft nach unserer Liste suchen. Jetzt könnt ihr sie aber gezielt ansteuern. Für extrem wichtig halten wir auch den gesonderten Abschnitt "New", wo ihr einen besseren Überblick über alle neuen Inhalte erhaltet.

"Bei unseren Testläufen des neuen Interfaces haben wir gesehen, dass dieses einfachere Design dabei hilft, noch schneller großartige Inhalte zum Ansehen aufzufinden."

Home-Menü wie aktuell

Wir müssen einräumen, dass das neue Design an das YouTube-Design der TV-Apps in Form und Farbe erinnert. Den Konsumenten soll das am Ende aber nicht stören.

Die neuen Features werden ab sofort global aktiviert. Den Anfang sollen Spielekonsolen wie die PlayStation 4 machen, es folgen Smart-TV-Apps und natürlich alle weiteren Plattformen. Aber keine Sorge: Falls euch die neuen Features nicht unbedingt zusagen, soll der Home-Reiter im Grunde der traditionellen Übersicht entsprechen. Nur sollen die Video-Previews auf Netflix nun nochmal etwas länger andauern. Demnach ist es scheinbar ein Gewinn für alle Benutzer.