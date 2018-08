Netflix - Dreharbeiten zu The Punisher: Staffel 2 abgeschlossen

Mit großen Schritten nähern wir uns der zweiten Staffel von The Punisher. Kürzlich wurde bekannt, dass die Dreharbeiten an Season 2 wohl offiziell abgeschlossen sind.

Marvel-Fans haben The Punisher ins Herz geschlossen. Die blutrünstige Maschine Frank Castle kehrt in The Punisher: Staffel 2 auf Netflix zurück! Bald heißt es also wieder kurz und prägnant: "Ich will sie alle töten!"

Über den Instagram-Account von Jason R. Moore ließ der Schauspieler von ''Curtis Hoyle'' verlauten, dass Season 2 nun im Kasten sei. Wie gewohnt zeigt sich Bernthal hier von seiner besten, finstersten Seite.

The Walking Dead Jon Bernthal feiert wohl Comeback in Staffel 9

The Punisher: Staffel 2

Das Datum für die Veröffentlichung von The Punisher: Staffel 2 steht bislang noch nicht fest. Netflix hat diesbezüglich noch keine Auskunft erteilt. Zu den Inhalten der neuen Staffel fehlen zudem alle Angaben.

Die Fangemeinde spekuliert derzeit, ob sich die Staffel inhaltlich an den Plot "Suicide Run" aus den Comics anlehnt. Hier setzt sich Frank Castle in eine Kleinstadt ab, nachdem er offiziell für tot erklärt wurde. Doch die Ruhe hält nicht lange vor, denn der Vater von Amy Bendix - bei ihr kommt er temporär unter - ist seines Zeichens Sheriff des friedlichen Ortes und er bekommt davon wind. Deshalb verständigt dieser das FBI. Aber ob es sich wirklich so abspielt, ist bisher noch nicht offiziell bestätigt.

Falls ihr wissen möchtet, welche neuen Filme, Serien und Dokus im August 2018 auf Netflix erscheinen, haben wir nachfolgend dir Übersicht vorbereitet. So könnt ihr euch am besten die Zeit vertreiben, bis The Punisher: Season 2 erscheint!

Netflix Das gibt's neu im August 2018: Alle Filme, Serien und Dokus!