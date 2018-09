Netflix - Diese Filme und Serien verschwinden in Kürze aus dem Programm

Im Monat September werden verschiedene Filme und Serien aus dem Netflix-Programm gestrichen. Wir geben euch einen Überblick und verraten, welche Inhalte bald nicht mehr verfügbar sein werden.

Monatlich geben wir euch hier auf PlayNation den perfekten Überblick der neuesten Filme und Serien auf Netflix. Schließlich ist es gar nicht so einfach jederzeit den Durchblick zu behalten. Ständig werden neue Inhalte dem Angebot hinzugefügt, während andere überraschend wieder verschwinden.

Auch im September 2018 werden bei dem Streaming-Anbieter Netflix wieder verschiedene Filme und Serien aus dem Angebot gestrichen. Nur noch bis Sonntag, den 30. September 2018, werden diese Filme und Serien im Netflix-Programm vorhanden sein und ihr müsst anschließend gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln, euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime und Co. anlegen.

So wird beispielshalber die Sci-Fi-Serie The Expanse in Zukunft auf Amazon Prime zu finden sein. Neue Episoden können sich entsprechend also lediglich Prime-Mitglieder anschauen.

Aber welche Serien und Filme gibt es bald nicht mehr auf Netflix? Wir verraten es euch und haben alle Titel in der nachfolgenden Liste bereitgestellt!

Nicht mehr auf Netflix

Diese Serien sind nur noch im September 2018 auf Netflix verfügbar:

Firefly - 12. September 2018

- 12. September 2018 Prison Break - 12. September 2018

- 12. September 2018 The Killing - 12. September 2018

- 12. September 2018 Transformers: Prime - 12. September 2018

- 12. September 2018 My Little Pony - Freundschaft ist Magie - 13. September 2018

- 13. September 2018 Transformers: Getarnte Roboter - 13. September 2018

- 13. September 2018 Geliebte Feinde - Die Deutschen und die Franzosen - 30. September 2018

- 30. September 2018 Unsere Väter, unsere Mütter - 30. September 2018

- 30. September 2018 The Expanse - 30. September 2018

Diese Filme sind nur noch im September 2018 auf Netflix verfügbar:

Seven - 12. September 2018

- 12. September 2018 Real Steel -12. September 2018

-12. September 2018 Die Legender der Wächter - 12. September 2018

- 12. September 2018 Finding Fela - 13. September 2018

- 13. September 2018 Rubble Kings - 14. September 2018

- 14. September 2018 The Last Drive-in Theater - 14. September 2018

- 14. September 2018 From Fat to Finish Line - 14. September 2018

- 14. September 2018 Starship Troopers 3: Marauder - 16. September 2018

- 16. September 2018 Die wilden Kerle - Die Legende lebt - 17. September 2018

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist. Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter wie Amazon. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.

