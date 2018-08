NES Classic Mini - Ein Bundle mit beiden Retrokonsolen geplant

Nintendo hat ein Bundle für die Classic-Konsolen angekündigt. Die hauseigenen Retrokonsolen werden in Japan in Zukunft in einem Paket angeboten. Ob es das Bundle auch nach Deutschland schafft, ist bislang noch unklar.

Nintendo hat vor einiger Zeit begonnen, Retrokonsolen, die bereits in die Jahre gekommen sind, in einer neuartigen Form aufzulegen. Die Kunden durften sich über die NES Classic Mini freuen und eine SNES Classic Mini schaffte es in die Händlerregale. Beide Konsolen sind jeweils mit den besten Spielen ihrer Generation ausgestattet und können sofort gezockt werden.

Nintendo Classic Mini Double Pack

Insbesondere die Spieler, die beide Konsolen noch nicht ihr Eigen nennen dürfen, könnten beim nachfolgenden Angebot womöglich große Augen machen. Nintendo plant ein Paket mit beiden Retrokonsolen.

Das sogenannte Nintendo Classic Mini Double Pack ist jüngst bei einem Händler in Japan aufgetaucht. Das Retropaket kostet rund 15.076 Yen, das sind umgerechnet circa 116 Euro. Das Hardware-Angebot erscheint in Japan am 15. September 2018. Ob es der Familiy Computer und Super Famicom in dieser oder ähnlicher Form auch nach Europa schafft, steht bislang noch nicht fest. Es ist jedoch keinesfalls auszuschließen, dass wir ein ähnliches Angebot in Bälde auch hier erwarten dürfen. Falls sich hier etwas tun sollte, erfahrt ihr es umgehend auf PlayNation.de!

SNES Mini Exklusiver Wireless-Controller von 8Bitdo

Falls ihr nicht warten möchtet und euch schon heute zum Kauf einer Konsole entscheidet, haben wir nachfolgend die günstigsten Angebote für euch eingebunden:

