Mortal Kombat XI - Motion-Capture-Schauspieler bestätigt, sie arbeiten bereits am Nachfolger

Die Motion-Capture-Aufnahmen zu Mortal Kombat 11 sind wohl schon im vollen Gange. Ein Schauspieler hat jüngst bestätigt, dass sich das Spiel bereits in Produktion befindet.

Gibt es bereits Pläne für Mortal Kombat XI? Dass das notorische Franchise mit dem Hang zur überspitzten Gewalt einen Nachfolger erhält, dürfte wohl keine große Überraschung werden. So haben sich Sub-Zero, Scorpion und seine "Freunde" doch einen festen Platz in den Herzen der Spieler gesichert. Doch bislang gab es noch keine offiziellen Informationen für das, was nach Mortal Kombat X folgen sollte.

Mortal Kombat X Bekommt nachträgliche Freigabe der USK

Schauspieler bestätigen Produktion

Nun liegen erste Hinweise vor, die auf Mortal Kombat 11 deuten. Die Motion-Capture-Schauspieler namens Richard Divizio und Master Daniel Pesina (Darsteller von Johnny Cage in Mortal Kombat) haben auf der Mo Game Con (in Missouri) mit DJ Kill Zown Jones geredet. Bei den beiden handelt es sich um bekannte Schauspieler, die bereits an diversen Teilen wie Mortal Kombat X mitgewerkelt haben.

Daniel Pesina, Meister der Chicago Wushu School of Kung Fu and Tai Chi, sagte in einem Video ganz beiläufig, dass sie noch mit den NeatherRealm Studios arbeiten würden. So seien sein Bruder und seine Schüler bereits mit Motion-Capturing-Aufnahmen für Mortal Kombat XI betraut worden. Im weiteren Verlauf reden sie darüber, warum das Spiel nicht auf der E3 zu sehen war. Pesina meint, dass die Beta durch diverse Glitches unspielbar zu dem Zeitpunkt war, sie ansonsten aber vor Ort gewesen wären. Damit bestätigt er das, was bereits viele vermutet haben. Allerdings gibt es hier seitens Entwickler und Publisher noch keine offizielle Bestätigung.

Mortal Kombat X Patch bringt Stage Fatalities und neue Arena