Monster Hunter World - Heute ist Release: Das müsst ihr zur PC-Version wissen!

Heute erscheint Monster Hunter World endlich für den PC. Doch was genau müsst ihr eigentlich beachten? Wir fassen für euch sämtliche Informationen zusammen und verraten alles, was ihr wissen müsst.

Es ist endlich soweit: Monster Hunter World erscheint heute nach langer Wartezeit für den PC! Serienveteranen dürfen sich auf die bislang beste Versoin der Reihe freuen und Neueinsteiger auf einen besonders gelungenen Port.

Doch wenn der Release schon heute ist, was genau müsst ihr dann eigentlich alles wissen? Wir fassen für euch sämtliche Informationen zusammen!

Wo und wann genau erscheint Monster Hunter World für PC?

Die PC-Version von Monster Hunter World wird exklusiv über Steam spielbar sein. Einen anderen Weg gibt es bislang nicht.

Die Veröffentlichung erfolgt am heutigen 09. August 2018 um exakt 18:00 Uhr deutscher Zeit. Ein Preload existiert nicht.

Wie lauten die Systemanforderungen?

Die vollständigen und ausführlichen Systemanforderungen mit allen Infos zur Hardware findet ihr in dieser News:

Was sollte ich aus technischer Sicht beachten?

Ihr müsst unbedingt die Option Volume Rendering beziehungsweise dessen deutschen Equivalenten Volumengrafik oder Volumenrendering ausschalten. Der ist derzeit noch mit einem Fehler behaftet, weshalb die Performance um 20 FPS einbricht.

Wie erstelle ich Squads und komme in den Koop-Modus?

Wenn ihr in die Lobby eines Freundes kommen wollt, müsst ihr ihm über die Steam-Freundesliste beitreten. Im Spiel selbst gibt es keine entsprechende Option.

Einen Squad könnt ihr ebenfalls nicht direkt im Spiel erstellen. Stattdessen seid ihr dazu gezwungen, eine Steam-Gruppe zu erstellen, in die ihr eure Kameraden einladet. Dort seid ihr dann in der Lage, als Squad in das Spiel einzusteigen.

Unterstützt Monster Hunter World Crossplay?

Nein. Weder zwischen PC und PS4, PC und Xbox One oder PS4 und Xbox One.

60 Euro sind sehr teuer. Wo kriege ich einen Monster Hunter World Steam-Key günstig?

In der Tat, für viele Spieler sind 59,99 Euro ein echter Happen. Keine Sorge, unsere Kollegen von Gamesplanet haben ein besonders Angebot für euch parat. Hier spart ihr satte 20 Prozent und zahlt somit gerade einmal 47,99 Euro.

Das ist der absolute Bestpreis. Ihr könnt ihn hier kaufen:

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Gamesplanet handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.