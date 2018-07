Monster Hunter World - Alle PC-Infos folgen in Kürze, minimale Systemanforderungen schon bekannt

Alle Fans der Monster Hunter-Reihe haben Grund zur Freude, der neueste Ableger Monster Hunter World erscheint für den PC. Schon bald sollen alle zugehörigen Infos für den PC folgen.

Capcom hat via Twitter verkündet, dass die PC-Version zu Monster Hunter World schon in wenigen Tagen vorgestellt wird. Am 9. Juli 2018 sollen Infos zur veröffentlichten Plattform, den minimalen Systemanforderungen und dem Release-Datum folgen.

Welche Plattform?

Die PC-Version kommt, allerdings ist unbekannt, auf welcher Plattform Monster Hunter World veröffentlicht wird. Erst einmal liegt Steam sehr nahe, doch auf Reddit tippen viele auch auf Origin oder den Microsoft Store.

Bekannt ist bisher nur, dass das Spiel in China auch erscheinen soll und hier steht die Plattform schon fest. So sind findige User auf Reddit auf den entsprechenden Produkteintrag von Tencent gestoßen, die das Spiel dort veröffentlichen werden.

Minimale Systemvoraussetzungen schon bekannt

Ein Twitter-User hat sich den Produkteintrag von Monster Hunter World ganz genau angeschaut und die minimalen Anforderungen für den PC schon jetzt übersetzt. Die Einträge aus der Datenbank vom Tencent WeGame Store dürften auch für den westlichen Markt gelten.

So sehen die minimalen Systemvoraussetzungen aus:

Arbeitsspeicher: 8 GB

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 760

CPU: Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20Ghz

Festplattenspeicher: 25 GB

Betriebssystem: WINDOWS 7, 8, 8.1, 10

