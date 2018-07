Monster Hunter Generations Ultimate - Zelda-Crossover angekündigt, Link spielbar

Capcom hat ein Crossover zwischen Monster Hunter Generations Ultimate und The Legend of Zelda: Breath of the Wild angekündigt. Im Zuge dessen wird auch Link spielbar sein.

Mit Monster Hunter World setzte Capcom ja bereits auf zahlreiche Crossover, nun wird Monster Hunter Generations Ultimate diese Tradition fortführen. Der Publisher hat deshalb eine Zusammenarbeit mit dem im letzten Jahre erschienen The Legend of Zelda: Breath of the Wild angekündigt.

Im Zuge dessen ist es möglich, mit Zelda-Serienheld Link auf große Monsterjagd zu gehen und die Spielwelt zu erkunden. Eingekleidet im Reckengewand und ausgerüstet mit dem Shiekah-Stein kann Link unter anderem auch Wände und Abhänge hochklettern - ganz wie in Breath of the Wild.

Monster Hunter Generations Ultimate Kommt nun doch für Nintendo Switch

Release und Vorbestellungen

Wie bereits bekannt, wird Monster Hunter Generations Ultimate am 28. August 2018 exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen.

