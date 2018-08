Metro Exodus - Das ist die Aurora-Limited-Edition

Deep Silver hat die spezielle Aurora-Limited-Edition zu Metro Exodus vorgestellt, die in einem exklusiven Steelbook ausgeliefert wird und verschiedene Extras beinhaltet.

Publisher Deep Silver und Entwickler 4A Games haben nun erste Details zu den verschiedenen Editionen zu dem kommenden Shooter Metro Exodus bekannt gegeben.

Aurora-Limited-Edition

Die Aurora-Limited-Edition ist für die Vorbesteller der physischen Version von Metro Exodus verfügbar und beinhaltet das Hauptspiel, ein exklusives Steelbook, ein „The World of Metro“-Artbook und Zugang zum Season-Pass - all das gehüllt in eine zusätzliche Metall-Hülle, inspiriert von der „Aurora“. Käufer des Spiels für Xbox One erhalten zudem einen zusätzlichen Gutschein-Code und können diesen gegen eine digitale Version von Metro Redux 2033 einlösen. Käufer des Spiels für die PS4 erhalten zusätzlich ein dynamisches Metro-Theme.

Standard-Edition

Die Standard-Edition für Xbox One beinhaltet das Hauptspiel Metro Exodus und einen zusätzlichen Gutschein-Code, um diesen gegen eine digitale Version von Metro Redux 2033 einzulösen. Käufer des Spiels für die PS4 erhalten zusätzlich ein dynamisches Metro-Theme.

Gold-Edition

Die Gold-Edition wurde speziell für Käufer der digitalen Fassungen von Metro Exodus geschaffen und bietet neben dem Zugang zum Hauptspiel und einem Zugang zum Expansion-Pass, zusätzlich für Käufer des Spiels für Xbox One eine digitale Version von Metro Redux 2033 oder ein dynamisches Metro-Theme für Käufer des Spiels für PlayStation 4.

Metro: Exodus

Wir schreiben das Jahr 2036. Ein Vierteljahrhundert nach der nuklearen Vernichtung der Welt, klammern sich einige tausend Überlebende in den Metro-Tunneln der Ruinen Moskaus an ihre Existenz. Sie haben sich gegen die vergiftete Umwelt behauptet, Mutanten bekämpft, paranormalen Horror überstanden und in den Flammen eines Bürgerkrieges gebrannt.

In der Rolle von Artjom liegt es jetzt an dir, eine Gruppe Spartaner Rangers auf ihrer Suche nach einem sicheren Lebensraum durch die Weiten des postapokalyptischen Russland gen Osten zu führen. Erforsche die russische Wildnis in nicht-linearen Leveln und erlebe die spannende Story, die alle Jahreszeiten, von Frühling über Sommer und Herbst bis zum nuklearen Winter umspannt. Inspiriert von den Geschichten Dmitry Glukhovsky‘s führt Metro Exodus die Abenteuer von Artjom im bislang größten Metro Abenteuer weiter.

