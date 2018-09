Mega Man 11 - Demo für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One veröffentlicht

Capcom hat eine Demo zu Mega Man 11 für Switch, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Darin dürft ihr ein ganzes Level aus dem kommenden Jump'n'Shoot schon einmal ausgiebig anspielen.

Eine gute Nachricht für Fans des blauen Bombers, die Demo zu Mega Man 11 steht zum Download auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One bereit. PC-Zocker gehen leider leer aus, auf allen anderen Plattformen könnt ihr schon einmal die Stage von Block Man spielen, einem der acht Robot Master aus Mega Man 11. Darin dürft ihr euch mit dem Gear-System vertraut machen, mit dem ihr kurzzeitig die Zeit verlangsamt oder eure Feuerkraft erhöht und sogar ein paar der Bosswaffen ausprobieren.

Außerdem hat Capcom in einem Blogpost mit Bounce Man einen weiteren Robot Master aus dem Spiel vorgestellt. Mega Man 11 erscheint am 2. Oktober als Download für Switch, PS4, Xbox One und Steam.