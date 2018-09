Marvel - Mehr homosexuelle Superhelden: Heftige Kritik seitens Kit Harington

Kit Harington hat während eines Besuchs in der amerikanischen Fernsehshow Variety Studio, die von AT & T auf dem Toronto Film Festival präsentiert wurde, das Filmstudio Marvel hart kritisiert. Laut ihm gebe es ein großes Problem bei dem Thema Diversity in Bezug auf Männlichkeit und Homosexualität.

Schauspieler Kit Harington dürfte den meisten vor allem durch seine Rolle als Jon Schnee in der Fantasy-Serie Game of Thrones ein fester Begriff sein. Die finale Staffel wird in der ersten Jahreshälfte 2019 ausgestrahlt.

Nun hat der 31-Jährige innerhalb eines aktuellen Interviews heftige Kritik an Marvel geäußert und dem US-amerikanischen Filmstudio ein Problem bei dem Thema Diversity (auf Deutsch: Vielfalt oder auch Diversität) vorgeworfen. Schließlich engagiere das Studio viel zu wenig homosexuelle Schauspieler, anstatt eine Vorreiterrolle einzunehmen.

"Es scheint ein großes Problem mit Männlichkeit und Homosexualität zu geben, da sie nicht miteinander Hand in Hand gehen können", so Harington. "Dass wir niemanden in einem Marvel-Film haben können, der im echten Leben schwul ist und einen Superhelden spielt. Ich meine, wann wird das passieren?"

Das Studio wird allerdings nicht zum ersten Mal mit dieser Kritik konfrontiert. Marvel-Chef Kevin Feige erklärte laut gegenüber "nme.com" bereits im Juni, dass das Studio LGBT-Figuren entwickele. Dabei soll es sich um eine dem Publikum schon bekannte Figur, als auch einen neuen Charakter handeln.

Unterstützt wurde Harington bei seiner Aussage durch seine Kollegen Emily Hampshire und Thandie Newtonaus dem Drama "The Death and Life of John F." sowie dem zuständigen Regisseur Xavier Dolan.

Der Filmproduzent lebt offen homosexuell und sprach in einem Interview über die positiven Veränderungen, vor allem, da immer mehr Athleten offen über ihre Homosexualität sprechen.