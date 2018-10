Marvel - Black Panther 2 soll kommen, Filmregisseur wohl schon an Bord

Ob ein Black Panther 2 kommen wird, ist noch nicht final bestätigt worden. Allerdings sieht es nach dem überragenden Erfolg des ersten Teils äußerst gut aus. Nun berichten Insider-Quellen, dass der Drehbuchautor und Filmregisseur bereits seinen Vertrag für einen Nachfolger unterschrieben habe.

Black Panther kehrt wohl zurück, The Hollywood Reporter will aus Insider-Quellen erfahren haben, dass der Regisseur und Drehbuchautor Ryan Coogler unterschrieben habe, um ein Sequel zu produzieren. Die Quellen besagen, dass Coogler im nächsten Jahr mit dem Skript beginnen soll, während der Start der Produktion erst im späten 2019 stattfinden soll. Zwar ist diese Meldung mit Vorsicht zu genießen und doch hat sich THR in der Vergangenheit als kredibles Branchenblatt herausgestellt.

Die verantwortlichen Studios haben den abgeschlossenen Vertrag mit Coogler nicht offiziell bestätigt, aber Co-President der Marvel Studios, Kevin Feige, hatte sich diesbezüglich bereits in der Vergangenheit gegenüber Entertainment Weekly zu Wort gemeldet.

Er erzählte, dass es bezüglich Black Panther 2 noch keine spezifischen Dinge zu berichten gebe. Viel mehr würden sie einen Großteil der Zeit einfach nur beisammen sitzen und über ein mögliches Sequel philosophieren. So sei das Träumen und Sprechen über einen zweiten Teil an der Tagesordnung. In ähnlicher Weise seien sie bereits bei Black Panther vorgegangen.

"Es gab unzählige dieser Konversationen, als wir uns den ersten Black Panther überlegt hatten. Wir haben Ideen und eine ziemlich genaue Richtung, in die wir mit dem zweiten Teil gehen möchten."

Und auch der Disney-CEO Bob Iger hat bereits über einen möglichen Nachfolger gesprochen. Demnach ist zwar noch nichts offiziell angekündigt, aber eines steht wohl fest - Black Panther 2 wird kommen! Es würde uns auch schwer wundern, wenn Marvel einem Nachfolger keine Chance geben würde. Immerhin war der erste Teil so erfolgreich, dass er über 1,3 Milliarden US-Dollar in den Kinos eingespielt hat. Demnach werden wir Chadwick Boseman wohl sicherlich wieder in der Haut des Black Panther erleben dürfen. Noch gibt es kein Datum für einen potenziellen Kinostart vom Black Panther-Sequel.

