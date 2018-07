Mario Kart 8 Deluxe - Neues Update bringt frische Zelda-Items

Nintendo hat ein neues Update zu Mario Kart 8 Deluxe veröffentlicht. Version 1.6.0 fokussiert sich komplett auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild und bringt dementsprechend einige thematisch bestückte Items. Wir haben die offiziellen Patchnotes parat.

Mehr als ein Jahr nach Release veröffentlicht Nintendo ein frisches Update zu Mario Kart 8 Deluxe. Version 1.6.0 fokussiert sich ganz auf die Einführung brandneuer Items.

Mit dabei sind beispielsweise das Eponator Zero als neues Motorrad. Außerdem kommen die antiken Räder und ein Paragleiter dazu, mit denen mehrere Fahrzeuge individualisiert werden können. Ihr seht schon: Das Spiel fokussiert sich voll und ganz auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Hyper, Hyper, Link ist da

Besonders erfreulich dürfte der neue Charakter Link sein, der eigentlich schon im Spiel enthalten ist. Der "neue" Link ist jedoch an das Design aus Breath of the Wild angelehnt.

Hinweis: Das Update ist nur für die Nintendo Switch erhältlich, eine Veröffentlichung für Wii U ist nicht geplant.

Hier sind übrigens die offiziellen Patchnotes:

Neuer Charakter hinzugefügt: Link (Reckengewand)

Neues Fahrzeug hinzugefügt: Eponator Zero

Neue Reifen hinzugefügt: Antike Räder

Neuer Gleiter hinzugefügt: Paragleiter

Das Update enthält Änderungen, um das Gameplay zu verbessern sowie weitere Inhalte, die hier nicht aufgelistet sind.

