Noch rechtzeitig vor Halloween erscheint Luigi's Mansion als Umsetzung für den Nintendo 3DS. Ab dem 19. Oktober dürft ihr wieder unterwegs Geister jagen.

Zum GameCube-Launch lehrte das Spukhaus von Luigi's Mansion Marios Bruder und die Spieler das fürchten. Dieses Jahr könnt ihr das Karrieredebüt von Luigi als Geisterjäger auch auf dem 3DS erleben. Die Handheld-Fassung wird am 19. Oktober erscheinen, das kündigte Nintendo in einem Tweet an. Das Originalspiel wurde um einen Boss Rush-Modus ergänzt, in dem ihr die Chefgeister der Reihe nach bekämpft. Der Nachfolger Luigi's Mansion 2 erschien bereits 2013 für den Nintendo 3DS.