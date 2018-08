Life is Strange 2 - Teaser-Trailer deutet neue Superkräfte an

Im Vorfeld der diesjährigen gamescom wird Square Enix das Episoden-Adventure Life is Strange 2 offiziell vorstellen. Zwar müsst ihr euch bis dahin noch ein wenig gedulden, ein neuer Teaser-Trailer gibt euch dafür erste interessante Einblicke in den kommenden Titel.

Publisher Square Enix hat innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gegeben, dass das Episoden-Adventure Life is Strange 2 am 20. September 2018 im Vorfeld der gamescom offiziell enthüllt wird. Außerdem haben die Verantwortlichen einen neuen Teaser-Trailer veröffentlicht, der bereits einen kleinen Einblick in den kommenden Titel liefert.

Life is Strange 2 Offiziell angekündigt, kommt noch dieses Jahr!

Was geschieht in dem Trailer?

Zwar gibt es in dem kurzen Video nicht sonderlich viel zu sehen, dafür bekommen Fans aber trotzdem genügend Stoff für neue Theorien und Spekulationen serviert. In dem Clip ist ein Polizist zu erkennen, der am 28. Oktober 2016 um kurz nach 17 Uhr zu einem Einsatz gerufen worden ist. Offenbar gab es einen Anruf über eine lautstarke und möglicherweise gewalttägige Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Wenige Sekunden später erfasst überraschend eine Druckwelle das Fahrzeug und schleudert es wie ein Spielzeugauto über die Straße. Auch der Gesetzeshüter wird mehrere Meter nach hinten geworfen. Das gesamte Geschehen beobachten wir aus der Sicht einer Dashcam, die in dem Polizeiwagen angebracht ist.

Neue Superkräfte?

Während Protagonistin Max aus dem Vorgänger die Zeit manipulieren konnte, wird es im Nachfolger offenbar neue Superkräfte geben, die es wirklich in sich haben. Möglicherweise werden diese durch starke Emotionen ausgelöst. Das erinnert ein wenig an das kostenlose Adventure The Awesome Adventure of Captain Spirit, das eine eigenständige und in sich geschlossene Geschichte erzählt, die in dem Life is Strange-Universum angesiedelt ist. Das Adventure enthält dabei Verbindungen zur kommenden Story und den Charakteren des bald erscheinenden Sequels. Die kostenlose Episode spielt ungefähr zeitgleich zu der Handlung von Life is Strange 2.

Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit Ein gefühlvolles Superheldenabenteuer

"Erleben Sie eine atemberaubende Reise in das Life is Strange-Universum, die das Franchise für viele Jahre als festen Anlaufpunkt für interaktive, spannende Erzählkunst etablieren wird", heißt es seitens Square Enix.

Das Adventure wird in insgesamt fünf Episoden eingeteilt sein, die nach und nach veröffentlicht werden. Die erste Episode von Life is Strange 2 erscheint am 27. September 2018 für PS4, Xbox One sowie PC.