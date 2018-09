Life is Strange 2 - Erste Episode samt Trailer veröffentlicht

Lange mussten Fans sich gedulden, jetzt steht die erste Episode des Adventures Life is Strange 2 endlich zum Download bereit. In einem neuen Trailer zeigen Square Enix und Dontnod, was euch im emotionalen Auftakt erwartet. Erneut sollen eure Entscheidungen den Spielverlauf maßgeblich beeinflussen.

Die erste Episode des Adventures Life is Strange 2 von Square Enix und Dontnod Entertainment steht ab sofort zum Download bereit. Im Auftakt der zweiten Staffel bekommen wir es mit vielen neuen Charakteren zu tun, doch auch die emotionalen Entscheidungen sollen abermals nicht zu kurz kommen. Episode eins hört auf den Namen "Roads" und nimmt uns mit auf die gefährliche Reise zweier Brüder.

Bis nach Mexiko

2015 erschien mit Life is Strage ein echter Überraschungshit, der von Spielern und Kritikern gleichermaßen gefeiert wurde. Der Nachfolger greift einige Spielmechaniken des Originals auf, will allerdings auch mit eigenen Ideen überzeugen. Im fünfteiligen Episoden-Adventure begleiten wir den 16-jährigen Sean und seinen jüngeren Bruder Daniel auf einer gefährlichen und emotionalen Reise nach Mexiko.

Die beiden Geschwister wohnen eigentlich in Seattle, bis ein tragisches Ereignis ihr Leben für immer verändert. Gejagt von der Polizei machen sich die beiden auf den Weg nach Puerto Lobos in Mexiko, der ursprünglichen Heimat der Familie. Über ein Jahr lang erstreckt sich die Handlung von Life is Strange 2, in der wir erneut vielen Gefahren trotzen und emotionale Entscheidungen fällen müssen.

Sean ist nämlich ganz alleine für seinen kleinen Bruder verantwortlich. Die Erziehung und das Wissen darüber, was richtig und was falsch ist, liegt also ganz in unserer Hand. So versprechen die Entwickler abermals emotionale Entscheidungen, die das Leben der beiden, aber auch die Spielerfahrung in Life is Strange 2 grundlegend verändern. Entscheidungen, die wir in der ersten Episode treffen, sollen so mitunter zu einem ganz anderen Spielverlauf führen und sogar Auswirkungen auf das große Finale haben.

Der neue Trailer liefert einen ersten Einblick darauf, was uns in Life is Strange 2 erwartet. Die erste Episode steht ab sofort auf PC, PlayStation 4 und Xbox One zum Download bereit.