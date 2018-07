League of Legends - Riot deutet auf MMO zu LoL, die Community flippt aus

Wenn ein hochranginger Riot-Entwickler öffentlich über ein vermeintliches MMO spricht, rastet die Community von League of Legends regelrecht aus. Hierbei handelt es sich um eine simple Frage, die aber Großes nach sich ziehen könnte. Arbeitet Riot tatsächlich an einem MMORPG?

Der Co-Gründer von Riot Games, Marc Merrill, hat jüngst via Social Media ein Posting geteilt, das alle Fans von League of Legends in Aufregung versetzen sollte. Die Rede ist hier von einem MMO im Universum von League of Legends.

"Sollen wir ein MMO kreieren? Jah oder neh?"

League of Legends Neuer Champion Pyke im offiziellen Teaser-Trailer auf Deutsch

League of Legends als MMO?

Mehr als ein paar simple Worte benötigt es nicht, um die Ohren der MOBA-Community zu spitzen. In einem simplen Tweet von Tryndamere (@MarcMerrill) wurde die Community nach einem MMO zu LoL befragt. Dies geschah im Zuge einer Antwort auf eine veröffentlichte Weltkarte, die zuvor von Riot Games geteilt wurde.

Bei der Map handelt es sich um eine handelsübliche Karte, wie sie auch in jedem MMO vorkommen könnte. Die interaktive Karte deutet auf die Spielwelt von Runeterra. LoL-Spieler werden einige Orte wiedererkennen, denn Demacia oder beispielsweise Ionia sind hier aufgeführt. Entsprechende Hintergrundinfos zu den Champions aus LoL sind ebenfalls verbaut. Es ist demnach ein umfangreiches Story-Paket. Falls ihr sie noch nicht eingesehen habt, dann haben wir sie hier nochmal verlinkt!

Etwas Neues kommt!

Die Champions haben allesamt ihre eigene Geschichte, die Lore ist mittlerweile recht umfangreich, was die Weltkarte im Detail ganz gut demonstriert. Warum diesen Stoff also nicht auch anderweitig verbauen?

Ein kleines Indiz für ein MMO könnte ein Zuwachs aus der Vergangenheit sein. Der ehemalige Lead System Designer von World of Warcraft, Greg Street, arbeitet seit geraumer Zeit für Riot Games. Ist das nur ein Zufall?

Mehr Hinweise auf ein LoL-MMO gibt es noch nicht, allerdings werkeln die beiden Gründer Brandon Beck und Marc Merrill seit geraumer Zeit an neuen Spielen. Womöglich basteln die Chefs höchstselbst an einem MMO im LoL-Universum. Fest steht demnach aber schon längere Zeit, dass wohl ein neues Spiel kommen dürfte. Die Community reagierte übrigens voller Euphorie auf den Tweet von Merrill. Vorerst heißt es also abwarten!

