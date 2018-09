The Last Guardian - Wie geht es weiter? Ueda plant ein neues Projekt

Was erschafft Fumito Ueda als nächstes? Der geistige Kopf von Shadow of the Colossus, Ico und The Last Guardian spricht von einem ganz neuen Spiel. Wir dürfen also kein Nachfolger und kein Prequel zu eines der Spiele erwarten.

Fumito Ueda ist für seine unkonventionellen Spiele bekannt. Spätestens mit Shadow of the Colossus, das vor einiger Zeit als Remake für die PS4 erschien, sollte jeder schon einmal von dem geistigen Entwicklerkopf gehört haben. Seine Spiele haben die Macht, sich einen Weg in die Herzen der Spieler zu bahnen. Nach dem letzten Projekt, The Last Guardian, steht die Frage nun offen im Raum, was als nächstes folgen wird.

Shadow of the Colossus Das beste Remake der PS4-Geschichte

Ein ganz neues Spiel

Zumindest gibt es jetzt einen kleinen Anhaltspunkt, denn Ueda hat sich jüngst zu seinen noch unangekündigten Projekt geäußert. Er gibt zu verstehen, dass sie derzeit mit unterschiedlichen Ideen experimentieren. Sie möchen ermitteln, welche Ideen wirklich sinnvoll und interessant für die Spieler erscheinen könnten. Im Anschluss entstünden jeweils die ersten Prototypen.

Weiter gibt er an, dass es sich beim neuen Projekt nicht etwa um ein Indie-Spiel handeln wird, es soll viel mehr dieselbe Größe aufweisen wie Shadow of the Colossus, Ico oder gar The Last Guardian. Doch am Ende könnte es sein, dass der Titel sogar in einem noch größeren Maßstab entwickelt wird. Wenn dieser Fall eintritt, dann möchte Ueda sein Team sogar nochmal vergrößern, um dieses richtig große Spiel entwickeln zu können.

Eine wichtige Randnotiz gibt es zudem noch mit auf dem Weg. Der neue Titel wird auf keinen Fall ein Sequel oder gar Prequel zu eines der anderen Spiele. Demnach erwartet uns ein ganz neues Spiel, so wie wir es von Ueda gewohnt sind. Wenn es diesbezüglich mehr Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr es auf PlayNation.de!

The Last Guardian Trailer mit Mops nachgestellt