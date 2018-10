Kingdom Hearts: The Story So Far - Bundle für Bundle von zwei Bundles mit weiterem Bundle angekündigt

Square Enix hat ein neues Bundle der Kingdom Hearts-Reihe angekündigt. Mit diesem sind sämtliche Titel auf der PlayStation 4 in einer einzigen Edition spielbar. Eine Version für Xbox One soll nicht erscheinen.

Bei Square Enix ist man von Bundles so begeistert, dass man gleich ein Neues angekündigen musste: Kingdom Hearts: The Story So Far erscheint noch in diesem Monat und enthält alle für die Geschichte relevanten Spiele.

Die Veröffentlichung des Mega-Bundles dient ganz klar als Vorbereitung für das 2019 erscheinende Kingdom Hearts 3, für das ein spezielles Vorwissen von Nöten ist. Andernfalls sitzt ihr vor der Konsole und habt absolut gar keinen Plan, was genau da gerade geschieht.

Das neue große Kingdom Hearts-Bundle

Kingdom Hearts: The Story So Far ist ein Bundle eines Bundles von zwei Bundles, zusammen mit einem weiteren Bundle. Das heißt konkret, dass die folgenden Spiele enthalten sind:

KINGDOM HEARTS HD 1.5+2.5 ReMIX

KINGDOM HEARTS FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories

KINGDOM HEARTS 358/2 Days (HD Remastered cinematics)

KINGDOM HEARTS II FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Birth by Sleep Final MIX

KINGDOM HEARTS Re:coded (HD Remastered cinematics)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 FINAL CHAPTER PROLOGUE

KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD

KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage–

KINGDOM HEARTS χ Back Cover (movie)

Kingdom Hearts: The Story So Far wird am 30. Oktober 2018 für PlayStation 4 erscheinen. Eine Version für Xbox One ist scheinbar nicht geplant.