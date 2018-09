Kingdom Hearts 3 - TGS-Trailer ''Baymax - Riesiges Robowabohu'' zeigt Kampf gegen Kraken

Die Charaktere Sora, Donald und Goofy veranstalten ein ''Riesiges Robowabohu'' - im neueste Trailer zu Kingdom Hearts 3! Dieser wurde bereits im Vorfeld zur TGS 2018 veröffentlicht. Zu sehen ist unter anderem der Kampf gegen den Kraken aus Fluch der Karibik.

Im Vorfeld der diesjährigen Tokyo Game Show gibt es ähnlich wie zur E3 2018 bereits diverse Neuigkeiten und beispielsweise Material zu neuen Spielen zu sehen, die allesamt auf der Videospielmesse in Tokio zu sehen sein werden. Ein besonderes Augenmerk werden viele Spieler auf Kingdom Hearts 3 legen, zu dem jüngst brandheiße Gameplay- und Renderszenen im neuesten Trailer veröffentlicht wurden.

Kunterbunte Mischung

Der aktuelle Trailer zu Kingdom Hearts 3 bietet eine kunterbunte Mischung und präsentiert das Spiel von seiner besten Seite. Im Fokus stehen die Vielfalt der Charaktere und der einzelnen Welten. Zu sehen sind demnach zahlreiche Figuren aus Fluch der Karibik, Rapunzel, Baymax und natürlich das Heldengespann bestehend aus Sora, Donald und Goofy!

"Sieh dir an, wie Keyblade Hero 3 an der Seite von dem Team aus Baymax – Riesiges Robowabohu in San Fransokyo kämpft!"

Kingdom Hearts 3 Fluch der Karibik-Franchise erhält Paradeauftritt!

Die Zuschauer können die Transformationen des Schlüsselschwerts im Stil von Baymax sehen, Aufnahmen des Gumi-Jets und die Funktionen des Gumifons. Zudem erhalten sie einen umfangreichen Ersteindruck der einzelnen Schauplätze, die es im Spiel zu besuchen gilt. Davon nicht ausgeschlossen werden wir in Kingdom Hearts 3 Captain Davy Jones wiedersehen und Zora und seine Freunde werden gegen den Kraken aus Fluch der Karibik antreten müssen. Aber seht am besten selbst! Der Titel erscheint am 29. Januar 2019 für die PlayStation 4 und Xbox One.