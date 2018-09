Kingdom Hearts 3 - Boxart von Tetsuya Nomura enthüllt, so sieht die Hardcase-Version aus

Das wunderschöne Artwork zu Kingdom Hearts 3, das die physische Hardcase-Version schmücken wird, ist da! Außerdem kann das Japano-RPG schon jetzt vorbestellt werden.

Erst heute berichteten wir über das vielseits erwartete Rollenspiel Kingdom Hearts 3, zu dem heute ein brandheißer Trailer veröffentlicht wurde. Nun machten die Entwickler wieder auf sich aufmerksam, denn jüngst wurde das offizielle Artwork für die Boxed-Version enthüllt.

Kingdom Hearts 3 TGS-Trailer ''Baymax - Riesiges Robowabohu'' zeigt Kampf gegen Kraken

So sieht die PS4- und Xbox One-Version aus!

Die physische Version, also das Hardcase für die PlayStation 4 und Xbox One (siehe oben), wird über ein malerisches Artwork verfügen. Das Boxart wurde von niemand Geringerem als Tetsuya Nomura entworfen, der sich maßgeblich für die Reihe von Kingdom Hearts verantwortlich zeigt.

Auf dem Artwork befinden sich eine Vielzahl an Charakteren aus der Kingdom Hearts-Reihe, darunter auch Disney-Figuren wie Donald, Goofy, König Mickey und mehr! Natürlich dürfen Sora und seine weiteren Freunde - sogar Xion von 358/2 Days ist dabei - auch nicht fehlen. Insgesamt ergibt die malerische Kunst sicherlich ein schönes Bild in eurem Regal ab. Nachfolgend haben wir euch das Artwork in voller Pracht eingebunden.

Falls ihr ein Hardcase zu Kingdom Hearts 3 wünscht und es schon jetzt vorbestellen möchtet, damit ihr es passend zum Release am 25. Januar 2019 erhaltet, könnt ihr dies schon jetzt machen:

Kingdom Hearts 3 vorbestellen!*

