Just Cause 4 - Die gewaltige Map wurde veröffentlicht

Square Enix hat nun die Karte des gigantischen südamerikanischen Land Solís veröffentlicht, das es im vierten Teil der Just Cause-Reihe zu erkunden gilt. Mit vier einzigartigen Biomen soll es der bisher abwechslungsreichste und gefährlichste Schauplatz für das Action-Adventure sein.

Auch in Just Cause 4 könnt ihr euch mit Protagonist Rico Rodriguez und seinem Wingsuit frei durch eine offene Spielwelt bewegen. Das fiktive, exotische Land Solís hat dabei auf insgesamt 1024 Quadratkilometern Regenwälder, verschneite Bergspitzen, Wüsten und weite Graslandschaften zu bieten. Außerdem gibt es eine Vielzahl an belebten Städten mit all ihren Sehenswürdigkeiten in der gewaltigen Nation zu entdecken.

Just Cause 4 Erster Gameplay-Trailer auf der Microsoft-PK veröffentlicht

Doch Vorsicht: Die südamerikanische Welt wird gleichzeitig von Konflikten, Unterdrückungen und Geheimnissen bestimmt und birgt eine Unmenge neuer Gefahren. Eure menschlichen Gegner bilden dabei die Mitglieder der privaten Militärorganisation Schwarze Hand, angeführt von einer Frau namens Gabriela Morales. Doch nicht nur sie soll dabei einer eurer bisher erbittertsten und unvorhersehbarsten Feinde werden, sondern auch die neuen extremen Witterungsbedingungen.

Mit dem Wingsuit durch den Tornado

Auf Grund eines revolutionären Physiksystems wird die Spielwelt des Action-Adventures von verschiedenen Wetterphänomenen geprägt sein. Gigantische Tornados, tropische Unwetter und Sandstürme sollen das Spielgeschehen beeinflussen und abwechslungsreicher gestalten. Kämpfe könnten sich dadurch um einiges schwieriger gestalten oder euch lediglich ein wenig mehr taktisches Geschick abverlangen, indem ihr das Wetter zu eurem Vorteil nutzt.

Und falls ihr es etwas ruhiger angehen möchtet, könnt ihr mit eurem Wingsuit oder den vielzähligen Vehikeln, die umfangreiche Karte durchstreifen, Fallschirmsprünge durchführen, Base-Jumping betreiben oder tauchend die Unterwasserwelt erforschen.

Ab dem 04. Dezember 2018 könnt ihr euch dann selbst von alldem überzeugen, denn dann erscheint Just Cause 4 für PC, Xbox One und PS4.