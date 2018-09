Jump Force - Yugis Angriffe und Fähigkeiten: Dunkles Magiermädchen und weitere Karten

Yugi Moto wird seine Feinde in Jump Force mit seinem mächtigen Kartendeck in die Knie zwingen. Bandai Namco hat schon jetzt einige Kartenbeschwörungen bestätigt.

Erst kürzlich hat der Publisher Bandai Namco Entertainment offiziell bestätigt, dass Yugi Moto aus dem Manga- und Anime-Franchise Yu-Gi-Oh! dem Roster im kommenden Kampfprügler Jump Force beitreten wird. Nun haben sie bestätigt, wie seine Angriffe und Fertigkeiten ausfallen werden.

Jump Force Neues Crossover-Kampfspiel mit Anime- und Manga-Legenden

Das Herz der Karten!

Am naheliegendsten ist es natürlich, Yugi mit seinen notorischen Karten aus dem Kartenspiel ''Duel Monsters'' antreten zu lassen - und das haben die Entwickler auch in der Form umgesetzt. Yugi wird im Kampf auf mächtige Monsterkarten zurückgreifen können, mit denen er Verbündete herbeirufen kann. Beispielsweise soll sich hier die Karte "Dunkler Magier" ausspielen lassen. Doch in seinem Deck befinden sich zudem mächtige Zauberkarten, die er direkt über seinen Feind entfesseln kann.

Im untenstehenden Artwork sehen wir neben dem Dunklen Magier weitere Beschwörungen, die schon jetzt bestätigt sind. Darunter befindet sich "Dunkles Magiermädchen" und die Monstrosität "Slifer der Himmelsdrache". Das göttliche Ungeheuer galt seinerzeit als wahres Ungetüm: