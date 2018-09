Jump Force - Stark limitierte Collector's Edition enthält Diorama der drei Shonen-Könige

Bandai Namco Entertainment hat eine stark limitierte Collector's Edition zu Jump Force präsentiert, die ihr ab sofort vorbestellen könnt. Sie enthält eine Figur mit Naruto, Son-Goku und Monkey D. Luffy!

Der nächste große Kampfprügler im Manga- und Anime-Universum wird wohl Jump Force aus dem Hause Bandai Namco Entertainment und Spike Chunsoft. Der Titel vereint die größten Kämpfer aus der Kategorie Shōnen unter einem virtuellen Klopperdach.

Die Verantwortlichen haben nun eine spezielle Collector's Edition zu Jump Force angekündigt. Im Rahmen der aktuellen TGS 2018 gibt es sogar alle Infos zum Season Pass, während Vorbesteller weitere Boni einstreichen können.

In der Collector's Edition zu Jump Force befinden sich folgende Inhalte:

Jump Force (Videospiel)

Season Pass zu Jump Force

Steelbook

3 Art-Boards

1 großes Diorama mit Naruto, Monkey D. Ruffy und Son-Goku

Doch wer sich die spezielle Collector's Edition für die Xbox One oder PS4 sichern möchte, der muss tief in die Tasche greifen. Die CE wird rund 300 Euro kosten! Und dennoch ist das Diorama sehr schick inszeniert. Womöglich wird der eine oder andere Fan also nicht drum herumkommen. Hier könnt ihr sie schon jetzt vorbestellen:

Season Pass und Vorbesteller-Boni

In der Collector's Edition ist der Season Pass enthalten. Dieser enthält neun weitere Charaktere, die wohl nach und nach veröffentlicht werden nach dem Release des Spiels. Falls ihr keinen Season Pass kaufen möchtet, dann werden die Charaktere sicherlich auch zum Einzelpreis angeboten - nur abwarten! Zudem erhaltet ihr als Vorbesteller ein spezielles Lobby-Fahrzeug und drei exklusive Avatar-Kostüme. Jump Force wird im Februar 2019 für die PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.

Erst kürzlich berichteten wir über Yugi Moto, der sich dem Kampf anschließen wird. Es ist mittlerweile sogar bekannt, welche Angriffe und Fähigkeiten er besitzt. Oder zumindest ein Teil davon:

Jump Force Yugis Angriffe und Fähigkeiten: Dunkles Magiermädchen und weitere Karten