iPhone Xs - Vorbestellen jetzt möglich: Jetzt direkt kaufen oder Tarifvergleich machen!

Das iPhone Xs und iPhone Xs Max erscheinen in der kommenden Woche. Ab sofort könnt ihr die neuen Smartphone-Modelle vorbestellen und von attraktiven Angeboten und Tarifen profitieren.

Die nächste Generation der Apfel-Marke kommt auf uns zu: Ab sofort dürft ihr das iPhone Xs und iPhone Xs Max endlich offiziell vorbestellen!

Nach der Vorstellung vor wenigen Tagen ist es somit möglich, sich ein Exemplar der neuen iPhone-Modelle zu sichern. Die Preise liegen im überaus kompetitiven Rahmen.

Ihr könnt die Smartphones bei MediaMarkt direkt und ohne Vertrag kaufen - versandkostenfrei:

Auch bei Saturn ist es möglich, vertragsfrei ein neues iPhone zu bestellen:

Ihr wollt lieber einen attraktiven Vertag mit hervorragenden Konditionen, wie es sie nur bei Deutschlands größtem Elektronikhändler geben kann? Mit der Saturn Tarifwelt sichert ihr euch ein Top-Modell schon ab 199 Euro!

„Super Retina in zwei Formaten, mit dem bislang größten iPhone Display. Noch schnelleres Face ID. Der intelligenteste, leistungsstärkste Smartphone Chip. Und ein revolutionäres Dual-Kamerasystem. Das iPhone XS ist alles, was du am iPhone liebst. Nur viel mehr davon.

Super Retina. In groß und noch größer. Die eigens gefertigten OLED Displays des iPhone XS liefern die beste Farbgenauigkeit der Branche, HDR und tiefes Schwarz. Und das iPhone XS Max kommt mit unserem bislang größten iPhone Display.

Spezielle Materialien. Das stabilste Glas, das es je in einem Smartphone gab. Ein großartiges neues Gold Finish, ermöglicht durch einen Prozess auf atomarer Ebene. Präzise gefertigte Rahmen aus Edelstahl in chirurgischer Qualität. Und ein neuer Grad von Wasser- und Staub­schutz.

Weiterentwickeltes Face ID. Sicherheit ist ganz einfach, wenn dein Gesicht dein Passwort ist. Du kannst mit einem Blick dein iPhone entsperren und dich bei Apps, Accounts und mehr anmelden. Es ist die sicherste Art der Gesichts­authenti­fizierung, die es je bei einem Smartphone gab. Und jetzt ist sie noch schneller.

Intelligenter A12 Bionic. Er ist der intelligenteste und leistungs­stärkste Smartphone Chip, und er kommt mit unserer Neural Engine der nächsten Generation. Für faszinierende Augmented Reality Erlebnisse. Unglaubliche Porträts mit Tiefen‑Kontrolle. Und schnellere und fließendere Aktionen.

Revolutionäres Dual-Kamerasystem. Die beliebteste Kamera der Welt definiert eine neue Ära der Fotografie. Dabei arbeiten ein innovativer Sensor, das ISP und die Neural Engine zusammen, damit du Bilder machen kannst wie nie zuvor.

Kein Telefon ist wie das iPhone. Jede Entscheidung, die zum iPhone beiträgt, macht es besonders. Von der Art, wie es hergestellt wird, über die Integration von Datenschutz und Sicherheit von Anfang an bis zu den innovativen Methoden, mit denen wir seine Komponenten recyceln.“