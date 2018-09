iPhone Xs - Jetzt direkt kaufen oder Tarifvergleich machen!

Die nächste Generation der Apfel-Marke kommt auf uns zu: Ab sofort stehen das iPhone Xs und iPhone Xs Max zum Kauf bereit. Angesichts der recht hohen Preise scheint die Nachfrage in diesem Jahr allerdings geringer auszufallen. Schließlich kostet das bislang größte iPhone von Apple, das iPhone Xs Max, in der 512 Gigabyte-Variante stolze 1.649 Euro. Zum Vergleich: Das iPhone X lag zuvor mit kompletter Ausstattung bei 1.319 Euro.

Wenn ihr euer neues iPhone so schnell wie möglich in euren Händen halten möchtet, dann empfehlen wir euch direkt über Apple oder einen der unten aufgelisteten Händler zu bestellen. Schließlich werden erst einmal die drei großen Mobilfunkanbieter Telekom, Vodafone und o2 sowie autorisierte Händler wie beispielshalber Saturn und MediaMarkt beliefert.

Auf Amazon werden die neuen iPhones derzeit noch nicht zum Kauf angeboten. Wir gehen aber fest davon aus, dass der weltweit größte Online-Händler in Kürze ebenfalls von Apple beliefert wird.

Im Onlineshop von Saturn und MediaMarkt könnt ihr euch die neuen Smartphones samt Vertrag vorbestellen. Allerdings solltet ihr beachten, dass die Lieferung erst in 16 Wochen erfolgt. Außerdem nehmen die neuen Smartphones nicht an der aktuellen Mehrwertsteuer-Aktion teil.

Hier geht es zu den verschiedenen Angeboten:

Hier geht's zu Saturn Tarifwelt!

Ihr könnt die Smartphones bei MediaMarkt direkt und ohne Vertrag kaufen - versandkostenfrei:

Auch bei Saturn ist es möglich, vertragsfrei ein neues iPhone zu bestellen:

Ihr wollt lieber einen attraktiven Vertag mit hervorragenden Konditionen, wie es sie nur bei Deutschlands größtem Elektronikhändler geben kann? Mit der Saturn Tarifwelt sichert ihr euch ein Top-Modell schon ab 199 Euro!

Wer nicht unbedingt das teuerste Modell in seinem Besitz wissen möchte, der kann auch abseits des Einsteigermodells Geld sparen. Schließlich bietet Apple das zwei Jahre alte iPhone 7 ab 519 Euro an, das iPhone 8 aus dem letzten Jahr kostet nach der Keynote rund 120 Euro weniger.

Ihr solltet aber bedenken, dass es sich dabei um die eigenen Preise von Apple handelt, die Realität sieht mittlerweile ein klein wenig anders aus. Ihr solltet vor dem Kauf unbedingt in Preisvergleichsportalen vorbeischauen und nichts übereilen.

Das iPhone X, das iPhone 6s und das iPhone SE sind seit gestern übrigens aus dem Angebot des Konzerns verschwunden.

Das sind die aktuellen Preise der neuen und alten iPhones:

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

Apple iPhone Xs, iPhone Xs Max und iPhone Xr offiziell angekündigt

„Super Retina in zwei Formaten, mit dem bislang größten iPhone Display. Noch schnelleres Face ID. Der intelligenteste, leistungsstärkste Smartphone Chip. Und ein revolutionäres Dual-Kamerasystem. Das iPhone XS ist alles, was du am iPhone liebst. Nur viel mehr davon.

Super Retina. In groß und noch größer. Die eigens gefertigten OLED Displays des iPhone XS liefern die beste Farbgenauigkeit der Branche, HDR und tiefes Schwarz. Und das iPhone XS Max kommt mit unserem bislang größten iPhone Display.

Spezielle Materialien. Das stabilste Glas, das es je in einem Smartphone gab. Ein großartiges neues Gold Finish, ermöglicht durch einen Prozess auf atomarer Ebene. Präzise gefertigte Rahmen aus Edelstahl in chirurgischer Qualität. Und ein neuer Grad von Wasser- und Staub­schutz.

Weiterentwickeltes Face ID. Sicherheit ist ganz einfach, wenn dein Gesicht dein Passwort ist. Du kannst mit einem Blick dein iPhone entsperren und dich bei Apps, Accounts und mehr anmelden. Es ist die sicherste Art der Gesichts­authenti­fizierung, die es je bei einem Smartphone gab. Und jetzt ist sie noch schneller.

Intelligenter A12 Bionic. Er ist der intelligenteste und leistungs­stärkste Smartphone Chip, und er kommt mit unserer Neural Engine der nächsten Generation. Für faszinierende Augmented Reality Erlebnisse. Unglaubliche Porträts mit Tiefen‑Kontrolle. Und schnellere und fließendere Aktionen.

Revolutionäres Dual-Kamerasystem. Die beliebteste Kamera der Welt definiert eine neue Ära der Fotografie. Dabei arbeiten ein innovativer Sensor, das ISP und die Neural Engine zusammen, damit du Bilder machen kannst wie nie zuvor.

Kein Telefon ist wie das iPhone. Jede Entscheidung, die zum iPhone beiträgt, macht es besonders. Von der Art, wie es hergestellt wird, über die Integration von Datenschutz und Sicherheit von Anfang an bis zu den innovativen Methoden, mit denen wir seine Komponenten recyceln.“