Ion Maiden - Physische Box stark limitiert, 3D Realms deutet auf Release-Zeitraum

Was ist in der physischen Ion Maiden Big Box enthalten? Das Geheimnis ist gelüftet, 3D Realms hat diese Frage nun beantwortet und ganz nebenher den finalen Release des Retro-Shooters eingegrenzt.

Die Mannen von 3D Realms haben nun den Inhalt der physischen Big Box zum kommenden Retro-Shooter Ion Maiden bekannt gegeben. Falls ihr an einer klassischen Packung wie in alten Zeiten interessiert seid, dann solltet ihr lieber schnell machen. Die Version ist stark limitiert - es gibt insgesamt nur 500 Kopien!

Ion Maiden Geistiger Nachfolger von Duke Nukem 3D im Early-Access veröffentlicht

Ion Maiden Big Box

Wie wir bereits vor einiger Zeit berichtet haben, wird Ion Maiden in der physischen Version auf einer echten Diskette daherkommen, die im Grunde ein USB-Stick im Disketten-Format ist. Doch abseits davon befinden sich noch weitere Leckerbissen in der Big Box wie eine Figur von Shelly Bombshell, ein Mouspad oder der offizielle Soundtrack in physischer und digitaler Form. Hier noch einmal die Übersicht:

Extragroße Big Box in matt und glänzend

Bombshell-Figur, 6 Zoll groß

Echte Floppy-Disk mit Built-in-USB

Bowling Bomb Stickers

Mauspad

Keycards mit In-Game-Artwork

A3-Poster, Weltkarte und Key Art

Lanyard

Soundtrack, physisch und digital

Stark limitiert und Release-Zeitraum

Auf der offiziellen Webseite von 3D Realms zu Ion Maiden läuft ein Counter, der die 500 Kopien herunterzählt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser News sind nur noch rund 200 Kopien erhältlich, die womöglich schnell vergriffen sein könnten. Der Preis der Box liegt bei 99,99 US-Dollar.

Auch wenn der finale Release von Ion Maiden noch nicht bekannt ist und die Entwickler "When It's Done!" angeben, deutet die Vorbesteller-Webseite auf einen groben Release-Zeitraum. So ist hier vom 1. Quartal 2019 die Rede. Demnach wird der Titel spätestens bis zum 31. März 2019 veröffentlicht sein. Wenn das genaue Datum für die Veröffentlichung feststeht, erfahrt ihr es bei uns!