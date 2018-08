Internet - EU will Zeitumstellung abschaffen - Sommerzeit soll bleiben!

Die EU-Bürger haben über die mögliche Abschaffung der Zeitumstellung abgestimmt - mit einem klaren Ergebnis. Laut EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird nun ein Gesetzesvorschlag zur Abschaffung des Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit vorgelegt. Ein wenig dürfte die endgültige Entscheidung der EU-Staaten sowie des EU-Parlaments aber noch dauern.

Die Umfrage startete bereits am 04. April dieses Jahres und wurde in den ersten drei Tagen von mehr als drei Millionen EU-Einwohnern ausgefüllt. Erfragt wurde unter anderem eure persönliche Einstellung zum Wechsel und welchen Modus ihr beibehalten möchtet - im Falle, dass der Wechsel tatsächlich abgeschafft wird.

Zeitumstellung abschaffen: "Das werden wir heute beschließen."

Mittlerweile ist die Umfrage beendet: Insgesamt haben sich 84 Prozent der 4,6 Millionen Teilnehmer dafür ausgesprochen, die Zeitumstellung aufzugeben. Sonderlich groß war die Beteiligung der EU-Bürger aber nicht, schließlich leben in der Europäischen Union mehr als 512 Millionen Menschen. Es haben also lediglich 0,89 Prozent der EU-Bürger an der Umfrage teilgenommen. Alleine drei Millionen der Teilnehmer stammen aus der Bundesrepublik. Hier liegt die Beteiligung immerhin bei 3,79 Prozent.

Offensichtlich soll die Zeitumstellung nun tatsächlich abgeschafft werden, wie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker heute mitgeteilte: "Das werden wir heute beschließen. [...] Die Menschen wollen das, wir machen das", erklärte Juncker im ZDF-"Morgenmagazin". Auch die Kanzlerin Angela Merkel hat sich nun für die Abschaffung des halbjährlichen Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit ausgesprochen: "Ich hätte dafür eine sehr hohe Priorität."

Bis ein klares Ergebnis vorliegt, kann es aber noch ein wenig dauern. Denn wenn die Kommission einen Gesetzesvorschlag zur Abschaffung der Zeitumstellung vorlegt, müssen die EU-Staaten sowie das EU-Parlament diesem erst noch zustimmen. Die Entscheidung könnte entsprechend im kommenden Jahr fallen. Dann würden wir im Jahr 2020 oder 2021 keine Zeitumstellung mehr haben, die unsere innere Uhr völlig durcheinanderbringt.