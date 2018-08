IGN - Redakteur soll Review plagiiert haben, wird gefeuert

Wie gut, solide oder schlecht ein Spiel sowie dessen unterschiedlichen Facetten sind, darüber klären seit jeher sowohl amateurhafte als auch professionelle Reviewer auf. Sie spielen einen Titel, in der Regel noch vor Release, bewerten einzelne Aspekte und veröffentlichen dann ihre ganz persönliche Meinung. Eine Review ist somit immer subjektiv, entspricht stets der Einstellung des jeweiligen Reviewers und ist in keinem Falle objektiv - entgegen vieler Vorstellungen.

Damit ein Reviewer tatsächlich seine Meinung wiedergeben kann, muss er sich zuvor aber ausführlich mit dem jeweiligen Spiel auseinandersetzen. Ein Redakteur des US-amerikanischen Videospielmagazins IGN scheint genau dies nicht getan zu haben: Dem für den Nintendo-Bereich zuständigen Filip Muicin wird vorgeworfen, einen Großteil seiner Review zum soeben erschienenen Dead Cells plagiiert zu haben.

Betroffen ist der Betreiber des YouTube-Kanals Boomstick Gaming, der vor Ausbruch der Vorwürfe etwas weniger als 10.000 Abonnenten aufwies. In einem Video beschwerte er sich darüber, dass IGN seine Review nahezu vollständig übernommen habe – mit leicht verändertem Wortlaut. Während Muicins – sowohl schriftlicher als auch in einem Video festgehaltener – Test am Montag erschien, veröffentlichte Boomstick Gaming seinen bereits am 24. Juli, also satte zwei Wochen zuvor.

Der YouTuber bekam von der Review nur wenige Stunden später mit und verglich den Wortlaut sowie die Textstruktur in einem seperat angefertigten Video. Muicin soll das gesamte Grundkonstrukt kopiert haben und dabei „auf dem Level eines Schülers“ Wörter geändert haben, um das Plagiat zu vertuschen.

Sagen wir es so: Nachdem wir die beiden Texte miteinander verglichen, kamen auch bei uns Zweifel auf. Muicin scheint tatsächlich auf dreiste Art und Weise plagiiert zu haben, wie die von Boomstick Gaming erfolgten Vergleiche zeigen (Wortlaut):

Filip Muicin: Most games limit your most useful skills with long cool down timers or a limited mana system but Dead Cells encourages you to use your deadliest gadgets with a fast recharge timer. It never punishes you using your best tactics. Fights are fast, fluid, responsive and hands down one of the most gratifying representations of video combat i've ever experienced.

Filip Muicin: Dead Cells does falter slightly with some repetition but its only felt in its earlier areas and during extended play sessions. While early level enemies are a good introduction and make for fun and interesting fights early on, you can only kill so many zombies before it starts feeling a little stale.

Filip Muicin: Dead Cells strikes a perfect and engaging balance between the metroidvania and rogue lite experiences by focusing on your failures and urging you to experiment when you do fail.