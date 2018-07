Humble Bundle - RPG-Weekend-Sale: The Witcher 3 und Co. um bis zu 90% reduziert

Nur an diesem Wochenende könnt ihr im Shop von Humble Bundle einige der besten Rollenspiele für wenig Geld erwerben. Im Weekend-Sale befinden sich unter anderem The Witcher 3, Ni No Kuni 2 sowie Kingdom Come: Deliverance.

Passend zum Wochenende hat Humble Bundle einen besonders für Rollenspiel-Fans interessanten Sale am Start. Im Rahmen des RPG-Weekend-Sale werden zahlreiche Rollenspiel bis zu 90 Prozent günstiger angeboten.

So könnt ihr beispielshalber das Action-Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt samt aller DLCs für gerade einmal 19,99 Euro erwerben. Hier kommt ihr auf eine ungefähre Spielzeit von satten 200 Stunden! Doch auch die beiden Vorgänger könnten für nur wenige Euros in euren Besitz übergehen. Außerdem empfehlen wir Ni No Kuni 2 für günstige 29,99 Euro.

Sollte es euch eher ins mittelalterliche Böhmen ziehen, dann könnte Kingdom Come: Deliverance von den Warhorse Studios für 34,88 Euro genau das Richtige für euch sein. Den vor kurzem veröffentlichten DLC "From the Ashes" erhaltet ihr für 8,99 Euro dazu. Damit sollten die nächsten Wochenenden schon einmal verplant sein.

Der RPG-Weekend-Sale endet bereits am morgigen Montag, den 30. Juli 2018 um 19 Uhr!

Hier geht's zum RPG-Weekend-Sale!

RPG-Weekend bei Humble Bundle

Ihr könnt euch gar nicht entscheiden? Keine Sorge, hier sind unsere Empfehlungen:

Wir empfehlen zudem das aktuelle Humble Monthly mit vielen Games für nur 10 Euro:

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zum Humble Bundle handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.