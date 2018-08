Humble Bundle - Rise of the Tomb Raider und mehr für nur 10 Euro im September-Monthly

Beim Humble Monthly erhaltet ihr jetzt Sniper Elite 4, Tales of Berseria und Staxel für nur 10 Euro. Oder ihr entscheidet euch für den Humble Monthly-Favoriten der letzten Monate Rise of the Tomb Raider. Wie immer gibt es zahlreiche weitere Spiele als Bonus obendrauf. Zudem ist jetzt bekannt, was ihr für den August erhaltet.

Das nächste Humble Monthly ist endlich enthüllt worden: Im September 2018 bekommt ihr Sniper Elite 4, Tales of Berseria und Staxel für gerade einmal 10 Euro! Nur diesen Monat habt ihr außerdem die Qual der Wahl. Ihr könnt entscheiden, ob ihr euch für das Action-Adventure Rise of the Tomb Raider (Humble Monthly-Favorit) oder die drei Games Sniper Elite 4, Tales of Berseria und Staxel entscheidet.

Wie immer besteht das Humble Monthly aus einem oder mehreren Spielen, die ihr direkt erhaltet. Einige weitere Games gibt es, insgesamt acht, wenn der angezeigte Countdown abgelaufen ist. Diese Titel werden aber erst dann enthüllt - sind alle Spiele bekannt, könnt ihr das Bundle nicht mehr kaufen!

Heißt: Wenn ihr jetzt abonniert, kriegt ihr Sniper Elite 4, Tales of Berseria und Staxel direkt und könnt es sofort spielen! Anfang September bekommt ihr dann insgesamt fünf weitere Spiele, die ihr dann ebenfalls einlösen könnt.

Vorteile als Mitglied bei Humble Monthly

Als Mitglied bei Humble Monthly genießt ihr zahlreiche Vorteile. Mit dabei sind:

Ein Mega-Spiel, beispielsweise Sniper Elite 4 und Destiny 2

Sieben zusätzliche Spiele als Überraschung

10 Prozent Rabatt im Humble Store

Exklusiven Zugriff auf die Humble Trove , eine Sammlung an Titeln, die ihr immer wieder spielen könnt

, eine Sammlung an Titeln, die ihr immer wieder spielen könnt Eine Kündigung ist jederzeit möglich!

Die Humble Monthly Spiele im August

Ihr seid euch nicht sicher, ob sich Humble Monthly lohnt? Keine Sorge, hier ist eine Übersicht der Spiele, die im letzten Monat mit dabei waren - und das für nur 10 Euro!

Alle Games aus August 2018: Conan Exiles, The Escapists, A Hat In Time, Forged Battalion, Kona, Sudden 4 Strike, The Surge, Pathologic Classic HD (Definitive Edition)

Und das Humble Original namens Woten

Hinweis: Bei allen Links zum Humble Bundle handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.