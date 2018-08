Humble Bundle - Der große Schnäppchen-Ticker: Alle neuen Paket-Angebote im Überblick

Beim Humble Bundle gibt es rund um die Uhr neue Angebote zu entdecken. Tolle Spiele-Pakete, preiswerte Store-Rabatte und jeden Monat ein neues Mega-Paket - in unserem Ticker verraten wir euch die besten Schnäppchen!

Jeder Gamer weiß, dass es beim Humble Bundle ständig tolle neue Angebote zu entdecken gibt. So viele unterschiedliche Schnäppchen gibt es bei keinem einzigen anderen Gaming-Laden zu entdecken - da kann man nur zuschlagen!

Egal ob ganze Pakete, einzelne Spiele, große Sales oder eine regelrechte Lootbox - hier findet ihr so viel Abwechslung!

Wir verraten euch rund um die Uhr die besten Angebote:

01. August 2018: Diese Woche im Sale

Eine bunte Mischung verschiedener Titel, aktuell im Angebot:

31. Juli 2018: Das große Sports-Bundle

Sechs Sport-Spiele für unter 5 Euro? Das klingt doch fantastisch! Ob auf der Rennstrecke oder dem Rasen, das Paket verspricht Adrenalin pur!

07. Juli 2018: Neues Humble Monthly mit A Hat In Time, Conan Exiles und mehr

Für nur 10 Euro bekommt ihr zahlreiche Kracher-Games zum Spitzenpreis. In diesem Monat gibt es A Hat In Time, Conan Exiles, The Escapists 2 und fünf weitere, noch unbekannte Spiele. Das Paket könnt ihr noch bis zum 03. August erwerben!

