Humble Bundle - Conan Exiles, The Escapists 2 und mehr im Humble Monthly August 2018

Das Humble Monthly für Augst 2018 wurde jetzt bekannt gegeben. In diesem Monat gibt es wieder diverse Gratis-Games für alle Abonnenten des Humble-Dienstes. Conan Exiles, The Escapists 2 und beispielsweise A Hat In Time sind dabei!

Im neuen Humble Monthly befinden sich wieder frische Games, die für alle Abonnenten des Humble-Dienstes ab sofort im Monthly für August 2018 zur Verfügung stehen. Falls ihr noch kein Abonnent seid, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit das Spielepaket für nur 10 Euro zu erhalten!

Wie in jedem Monat sind einige Games schon zu Beginn bekannt, während weitere Überraschungen erst im Monat des Geschehens folgen. So dürfen wir am 3. August 2018 mit weiteren Angeboten rechnen, die Humble Bundle ins Monthly-Paket steckt.

Doch erst einmal dürfen wir uns über Conan Exiles, The Escapists und A Hat In Time freuen. Diese drei Games allein kosten insgesamt schon rund 100 Euro. Da lohnt sich der Sparpreis allemal. Laut Humble soll der Inhalt des gesamten Pakets die 100 Euro jedoch weit überschreiten. Da dürfen wir gespannt sein, was also noch alles für Spiele folgen!

Vorteile als Mitglied bei Humble Monthly

Als Mitglied bei Humble Monthly genießt ihr zahlreiche Vorteile. Mit dabei sind:

Mindestens ein Mega-Spiel, beispielsweise Dark Souls 3 oder Destiny 2

Sieben zusätzliche Spiele als Überraschung

10 Prozent Rabatt im Humble Store

Exklusiven Zugriff auf die Humble Trove, eine Sammlung an Titeln, die ihr immer wieder spielen könnt!

Eine Kündigung ist jederzeit möglich!

Die Humble Monthly Spiele im Juli

Ihr seid euch nicht sicher, ob sich Humble Monthly lohnt? Keine Sorge, hier ist eine Übersicht der Spiele, die im letzten Monat mit dabei waren - und das für nur 10 Euro!

Alle Games aus Juli 2018: Blackwake, Portal Knights, Forts, Hearts of Iron 4, Titan Quest: Anniversary Edition und Titan Quest: Ragnarök, Shiness: The Lightning Kingdom, Interplanetary: Enhanced Edition, Serial Cleaner

Und das Humble Original namens Stumblehill

Hinweis: Bei allen Links zum Humble Bundle handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.