Horizon Zero Dawn - Das Brettspiel zum Game, jetzt auf Kickstarter unterstützen

Auf Kickstarter läuft noch für wenige Tage eine Crowdfunding-Kampagne für ein Brettspiel zu dem erfolgreichen Action-Adventure Horizon Zero Dawn. Wer etwaige Belohnungen anstrebt, kann sich noch bis zum 28. Oktober finanziell an dem Projekt beteiligen.

Mit der Unterstützung von Guerrilla Games und Sony Interactive Entertainment Europe hat der britische Spielehersteller Steamforged Games eine Kickstarter-Kampagne für ein Brettspiel zu Horizon Zero Dawn gestartet. Solltet ihr also bereits Sehnsucht nach der einzigartigen Welt rund um Protagonistin Aloy verspürt haben, könntet ihr euch damit ein wenig Trost verschaffen und euch erneut in das postapokalyptische Abenteuer stürzen.

Wer aber nun kein Geld für die Unterstützung und die dazugehörigen Belohnungen ausgeben möchte, kann entspannt aufatmen. Denn die Idee erfreut sich offenbar großer Beliebtheit und das Crowdfunding-Ziel von umgerechnet 174.249 Euro wurde bereits um ein Vielfaches überschritten. Knapp eine Million Euro sind bisher zusammengekommen und sicherlich nicht zuletzt aufgrund der von Steamforged Games versprochenen attraktiven Unterstützerbelohnungen. Damit sollte der voraussichtlichen Veröffentlichung im März 2020 eigentlich nichts mehr Weg stehen.

Übrigens: Dieselben Entwickler arbeiten derzeit auch an den Brettspiel-Versionen von Dark Souls und Resident Evil 2. Und auch die befinden sich bereits in der Endphase ihrer Entwicklung. Doch bis es soweit ist, könnt ihr in dem unten verlinkten Video schon mal einen ersten Einblick in das Design und das Gameplay von dem Horizon Zero Dawn-Brettspiel gewinnen und euch selbst davon überzeugen.