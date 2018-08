For Honor - Starter Edition kostenlos auf Steam erhältlich

Vom 22. bis 27. August wird es die Starter Edition von For Honor kostenlos auf Steam zum Download geben. Das Spiel soll euch auch nach Ablauf dieser Frist erhalten bleiben.

Ubisoft hat neuen Content für For Honor geplant, das kündigte man in einem Blogpost an. Am 16. Oktober wird der Arcade Mode erscheinen, in dem ihr zufällig generierte Player vs. Enemy-Kämpfe bewältigen müsst. Durch anhaltende Siege erhaltet ihr Belohnungen und bessert eure Rep auf. Darüber hinaus könnt ihr vom 22. bis 27. August For Honor als Starter Edition kostenlos auf Steam herunterladen, ideal um mit dem Titel zu beginnen. Dabei handelt es sich nicht um eine begrenzte Testphase, das Spiel wird auch anschließend in eurer Steam-Bibliothek verbleiben. Falls ihr über ein gültiges Abonnement für Xbox Live verfügt, könnt ihr For Honor auch bis zum 15. September als Starter Edition kostenlos für Xbox One herunterladen.

